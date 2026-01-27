La reacción de Carlos Antonio Vélez por el negocio de James Rodríguez a Millonarios: dio veredicto

Millonarios mantiene viva la ilusión por contratar a James Rodríguez como fichaje de lujo para la presente temporada. En el entorno del volante cucuteño aseguran que no existe una oferta; sin embargo, la dirigencia albiazul ya habría puesto las cartas sobre la mesa.

Ante el revuelo que ha causado esa posibilidad, Carlos Antonio Vélez le dedicó unos minutos de su programa y pidió a ambas partes que den claridad sobre el negocio.

“De James no hay una versión oficial, ni de parte del jugador y tampoco de los que dicen que podrían hacer una oferta. A James no se le ha escuchado decir nada, todas las versiones que hay son generadas por la prensa”, apuntó Vélez.

Carlos Antonio considera que “sería bueno” obtener una respuesta oficial por parte de James para establecer si existe la posibilidad de verlo jugar en el fútbol colombiano o si directamente se descarta para Millonarios, Atlético Nacional y todos los que han sido relacionados.

“No necesita decir tanto, sino simplemente ‘no hay ninguna posibilidad porque estoy en otra cosa’ y ya está, acabamos con el chimento (chisme o rumor). También sería bueno que Millonarios hablara, porque Camacho dice que no y los periodistas amigos de Serpa dicen que sí”, subrayó.

Vélez aconsejó a los directivos de Millonarios: “No vayan a quedar tampoco ustedes. No se vayan a poner en el plan del fanfarrón y digan sí o no... Hay mucho enredo y lo que va a pasar es que queda un menosprecio para el fútbol colombiano”.

“Eso no es justo ni con los que juegan aquí, ni con la liga como tal. México es igual a lo nuestro, que compran jugadores de Europa, pero esos partidos son tan regulares o malos como los nuestros, si usted cree que lo nuestro es muy regular y muy malo. Eso se lo digo a todos los que están oyendo y viendo; hay un menosprecio por una liga tenaz”, insistió.

Carlos Antonio considera que James “no está en ese plan” de menospreciar a la liga colombiana. “También creo que él no está pensando en venir acá. Yo creo que él está pensando en otra cosa y ojalá le ligue, pero sería bueno que lo aclarara”.

James Rodríguez está sin equipo desde su salida de Club León. Foto: Getty Images

“Aquí alguien lo puede albergar si no consigue equipo afuera. Eso sí, tiene que aterrizar y darse un baño de humildad porque aquí no hay esas platas y tampoco esas exigencias que él pone a quienes lo contratan con razón o sin ella”, agregó.

Vélez pide que James Rodríguez salga a aclarar su situación y que “no se empiece a suponer que lo de acá no sirve para nada”.

“Ojalá consiga un equipo de verdad y que le vaya muy bien, primero que todo por la Selección”, finalizó.