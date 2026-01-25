Deportes

Actualización sobre el fichaje de James Rodríguez a Millonarios: el director deportivo dio pistas

Desde la dirigencia han tratado con total hermetismo la posible incorporación del capitán de la Selección Colombia.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

25 de enero de 2026, 12:50 p. m.
Ariel Michaloutsos tocó el tema de James Rodríguez y su posible llegada a Millonarios.
Ariel Michaloutsos tocó el tema de James Rodríguez y su posible llegada a Millonarios. Foto: Millonarios FC /// Getty Images

James Rodríguez se convirtió en una obsesión para la hinchada de Millonarios. El volante cucuteño sigue sin equipo desde su salida de Club León y una de las opciones que tiene sobre la mesa es volver a jugar junto a Radamel Falcao García, como lo hizo en Porto, Mónaco y la Selección Colombia.

Todo surgió por las declaraciones de Gustavo Serpa, representante de los máximos accionistas, quien le abrió la puerta para jugar en Bogotá si así lo desea.

Ariel Michaloutsos, director deportivo de Millonarios, se refirió a la situación y dejó claro que no depende exclusivamente de lo que pueda ofrecer el club, sino también de la disposición de la otra parte implicada.

James ya estuvo cerca de llegar al fútbol profesional colombiano en enero del año pasado, cuando Junior de Barranquilla le ofreció un salario cercano a los 3 millones de dólares anuales.

