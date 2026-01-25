Actualización sobre el fichaje de James Rodríguez a Millonarios: el director deportivo dio pistas

James Rodríguez se convirtió en una obsesión para la hinchada de Millonarios. El volante cucuteño sigue sin equipo desde su salida de Club León y una de las opciones que tiene sobre la mesa es volver a jugar junto a Radamel Falcao García, como lo hizo en Porto, Mónaco y la Selección Colombia.

Todo surgió por las declaraciones de Gustavo Serpa, representante de los máximos accionistas, quien le abrió la puerta para jugar en Bogotá si así lo desea.

¿Cuánto gana James Rodríguez? Este es el jugoso sueldo que le tocaría pagar a Millonarios

Ariel Michaloutsos, director deportivo de Millonarios, se refirió a la situación y dejó claro que no depende exclusivamente de lo que pueda ofrecer el club, sino también de la disposición de la otra parte implicada.

James ya estuvo cerca de llegar al fútbol profesional colombiano en enero del año pasado, cuando Junior de Barranquilla le ofreció un salario cercano a los 3 millones de dólares anuales.

Fuad Char incluso viajó hasta Medellín para reunirse personalmente con el volante creativo, pero se encontró con un empresario que inmediatamente descartó la posibilidad de negociar.

James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia. Foto: Getty Images

Liberar un cupo y esperar el ‘sí’

En Millonarios quieren mantener bajo llave los avances en el negocio por James Rodríguez; sin embargo, Michaloutsos dio pistas de cómo se manejaría administrativamente su llegada.

Lo primero sería liberar un cupo entre los 25 jugadores inscritos para el primer semestre. “El jugador que venga a Millonarios tiene que ser con experiencia, con buen rendimiento actual y alguien con potencial, que vaya de menos a más”, explicó en el Vbar Caracol.

El aviso de Julio Sánchez Cristo sobre el posible fichaje de James Rodríguez en Millonarios: Ilusión en los hinchas

“Si bien es verdad que no hemos cerrado esos 25 cupos, hay jugadores importantes dentro del plantel que, si bien no han sido inscritos, Hernán está evaluándolos y seguramente él va a decidir”, apuntó.

Si no se llega a concretar lo de James Rodríguez, lo más probable es que Millonarios haya cerrado su lista de incorporaciones. "Es difícil hoy que pueda aparecer una oportunidad de mercado que nos seduzca. Dentro de este primer mercado hemos hecho cambios que el club necesitaba, pero falta mucho. Apenas terminemos este mercado, en los próximos días tenemos que estar pensando en junio“, apuntó.

Ariel Michaloutsos, director deportivo de Millonarios. Foto: Millonarios

No depende de Millonarios

A Michaloutsos le preguntaron específicamente sobre el estado del negocio con James y su respuesta trató de ser lo más enigmática posible, aunque sugirió que está en manos del propio Gustavo Serpa, tal como sucedió con Falcao.

"Al igual que cuando fue lo de Radamel, que para mí es importantísimo para Millonarios, el fútbol colombiano, el club en sí, las divisiones inferiores, sería algo similar, pero bueno, las puertas están abiertas", apuntó el dirigente argentino.

Michaloutsos agregó que “no depende únicamente del club, sería una gran noticia, pero no tengo hoy la certeza de absolutamente nada de eso. Antes de mi llegada creo que ya se había dado un contacto".

Lo cierto es que el deseo de traer al capitán de la Selección Colombia es una realidad. “Ojalá que exista alguna posibilidad, pero no te puedo hablar al respecto en estos momentos”, señaló.