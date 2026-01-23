Millonarios no demoró mucho tiempo y se ha hecho sentir con el nombre de James Rodríguez de por medio en estos días. Mientras el técnico Hernán Torres busca soluciones y trata de darle la vuelta al mal momento que vive en el equipo azul, sus dirigentes han hablado de frente del 10 de la Selección Colombia.

El deseo y la presión no se hacen esperar en Millonarios y los hinchas intentan dar una voz de aliento para que Gustavo Serpa y su cúpula intenten el fichaje, que además sería histórico para el fútbol colombiano y se uniría a Radamel Falcao García. Una voz muy reconocida en el país también habló del tema en su espacio radial.

En su espacio en las mañanas, más exactamente el pasado 22 de enero, luego de que Santa Fe ganara la Superliga ante el Junior, Julio Sánchez Cristo le dedicó unas palabras al tema de James Rodríguez, Gustavo Serpa y Millonarios. El periodista le dejó un mensaje al dirigente y básicamente le dice que es el único que tiene el dinero para convencer al volante de la Selección Colombia.

Julio Sánchez Cristo Foto: Captura de pantalla tomada de video publicado en la cuenta de Instagram de Julio Sánchez Cristo

El periodista dijo que uno es caro cuando tiene ofertas, pero cuando eso no sucede, las cosas cambian y se tiene que replantear, que sería lo que pasa con James Rodríguez en la actualidad. Comenta que el dinero lo tiene Gustavo Serpa y es el único que puede intentar el fichaje. Lo llama “el hombre del Last Dance”.

El mensaje de Sánchez Cristo a Serpa por el fichaje de James Rodríguez

“Uno es caro cuando uno tiene mucha oferta, pero cuando no se replantea la cosa y es que el único que tiene billete para este tipo de operaciones es el hombre del ‘The Last Dance’, qué tal que sea por el lado del hombre del ‘The Last Dance’ que lo fiche. Usted se imagina a Falcao y James en el mismo equipo”, dijo Julio Sánchez Cristo en el programa 6AMW de Caracol Radio.

Esto fue lo que dijo Julio Sanchez Cristo sobre James Rodríguez en Caracol Radio pic.twitter.com/XiXNJBK7DJ — Millonarios De Colombia (@MillosDColombia) January 22, 2026

Un día después, el periodista siguió alimentando la posibilidad: “Lo primero que pude establecer es que no se alterarían las membresías que ya fueron vendidas y emitidas (abonos), lo que sí se va a cambiar en el modelo de negocio es el tema de las camisetas. Las camisetas de James podrían llegar a aportar muchísimo para el fichaje, pero el plan es The Last Dance”, agregó Sánchez Cristo.

Otro periodista cercano a Millonarios, César Augusto Londoño, expuso las palabras que Gustavo Serpa le dijo sobre James Rodríguez: “Si James quiere venir a Millonarios, aquí estamos listos”.