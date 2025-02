Vicky Dávila, en 10 frases en su primera entrevista como candidata: “Los ciudadanos se cansaron de esos eruditos que nos tienen jodidos”

Vicky Dávila dio su primera entrevista como candidata presidencial en la cabina de la W Radio, la emisora en donde ella estuvo del otro lado de los micrófonos en su exitoso programa del mediodía. Allí, la periodista contestó por primera vez sobre su aspiración electoral. “Decidí pasar al frente del campo de batalla. Decidí dejar de quejarme, y solo denunciar a hacer algo”, aseguró. En una entrevista de más de una hora Dávila contó en detalle por qué y cómo hizo el giro hacia esta aspiración política.

Dávila contó la serie de investigaciones que lideró como directora de SEMANA. “Yo no era una directora de privilegios en SEMANA, yo era un soldado con la redacción. Yo hice bien mi trabajo, que es diferente, y denuncié todo lo que denuncié. Yo no tengo sentimientos mezquinos, realmente estoy pensando en el país. Me hubiera podido quedar allá, Julio, cómoda. Podría estar así cómoda en una redacción y decidí escoger el camino más difícil, más complicado, el más complejo. Porque yo creo que hay que tener valentía para defender el país”, sostuvo.

En su conversación con la mesa de La W, liderada por Julio Sánchez Cristo, Dávila habló de todo. Estas son sus frases más dicientes.

1. “Estoy sacrificando lo que yo más amo después de mi familia, que es mi oficio de periodista”

La exdirectora de SEMANA narró lo que significó dejar el periodismo. “Por Colombia hay que darlo todo y estoy lista para darlo todo”.

Dávila aseguró: “Duré 33 años ininterrumpidos ejerciendo la profesión del periodismo que tanto amo. Amo ser periodista. Denuncié a los corruptos, denuncié a las mafias, me amenazaron de muerte, di batallas que parecían imposibles y que yo creo que en muchas tuve la razón. También tuve desaciertos. Tuve más aciertos, creo yo”.

2. “A uno en Harvard no le entregan ni la rectitud ni la decencia”

Vicky Dávila contestó así a la primera pregunta de Julio Sánchez, que le indagó sobre si veía la falta de experiencia en cargos de administración pública como un inconveniente en esta carrera que emprende. “Petro es economista y el otro es no sé qué y el otro era no sé qué.. ¿Y qué? Estamos en la peor circunstancia, no solo por lo que ha hecho Gustavo Petro en su gobierno, sino por los rezagos que traemos de otros gobiernos que tuvieron aciertos, pero también muchos desaciertos. De hecho, la llegada de Petro al poder es fruto de esos desaciertos. La gente dejó de creer y entró en angustia y pensó que Gustavo Petro les iba a solucionar todos los problemas y él no les cumplió. Al contrario, ha estado promoviendo un gran caos”, sostuvo.

“Yo estoy aquí es tratando de representar a la gente común y corriente, sin un pasado oscuro, sin un pasado de corrupción. Entonces, ¿para qué quiero esa experiencia?, ¿quiero experiencia en robar, como tantos?, ¿quiero experiencia en pactar y hacer porquerías? No, yo no necesito esa experiencia. ¿Quién dijo que uno tiene que ir a Harvard para poder ser doctor? A uno en Harvard no le entregan ni la rectitud, ni la decencia, ni nada de eso”, concluyó.

3. “A mí no me va a mandar ningún político. Yo no tengo jefe. Mi jefe soy yo, mi jefe es la gente”

“Yo no tengo una experiencia como funcionaria, pero es que no quiero tenerla. Quiero poner al servicio del país lo que yo soy. Soy una persona decente, soy una persona incorruptible, soy una persona que dice la verdad, soy una persona que es capaz de dirigir un equipo, soy una persona que sé lo que le conviene a Colombia, lo que les conviene a los colombianos, soy una persona capaz de rodearme bien. A mí no me va a mandar ningún político Julio, yo no tengo jefe. Mi jefe soy yo, mi jefe es la gente”, le dijo Dávila a Julio Sánchez.

“No voy a quedar presa de nadie, de absolutamente nadie. Nadie va a ser mi dueño. Recibiré aportes en su momento de gente decente, de gente que puede dar la cara. Que se pueda saber que me dio un aporte, pero no va a encontrar al cartel de Cali, como en el caso de Samper; a Odebrecht, como en el caso de Santos y Zuluaga; o los Euclides, como en el caso de Gustavo Petro. Su propio hijo lo confesó”, agregó.

“Estoy lista, en el asfalto, en la calle, pero yo sé que estoy representando la voz de millones de colombianos que están preocupados, que están inconformes y que tienen mucha incertidumbre por su futuro. Por el futuro del país”, aseguró.

4. “Demostré que soy incorruptible y que denuncio a los corruptos”

La periodista habló de lo que ella llamó “el cinismo del poder, la desvergüenza”. Y es esa serie de escándalos que ella denunció como periodista y en los que no pasó nada. “Ya demostré, se lo repito, que soy incorruptible. Pero también demostré que combato a los corruptos. Los he denunciado durante décadas y me he ganado por esto las peores consecuencias. Hasta me ha tocado irme de mi trabajo por cuenta de corruptos. Porque denunciar corruptos tiene un costo muy alto. En un país como Colombia puede costar la vida”, le respondió a Juan Diego Alvira.

En su relato, también habló de la impunidad que existe en la clase dirigente. “Uno como periodista denunciaba a un corrupto y lo atornillaban. Denunciaba a un corrupto y le tapaban. Lo estamos viendo en el Gobierno Petro. Yo he hecho muchas denuncias de gente que hasta tuvo que irse del gobierno por las denuncias que hicimos con la redacción de SEMANA. Y esa gente volvió al gobierno, porque es el cinismo del poder, la desvergüenza, eso no lo va a ver en Vicky Dávila jamás”.

5. “Aquí hay que recortar el Estado, aquí hay que acabar unos ministerios”

“Hay que recortar el Estado, hay que acabar con la burocracia, hay que dejar de pagar favores a costillas de la plata de la gente. Aquí a la gente se le olvida de que la plata del Estado, es de la gente, es de los impuestos de la gente. Aquí hay que recortar el Estado, aquí hay que acabar unos ministerios. Claro que sí, no sirven para nada. Para coger la plata de los colombianos y echarla a la basura”, dijo.

“No voy a despreciar a los que saben, como ha hecho este gobierno”, dijo. Y agregó que hoy las instituciones están desbordadas en gastos. “Tienen 300, 500 o 1.000 empleados. Resulta que la tarea que hacen se puede hacer con 15 o 20 personas, adscritas a otro ministerio o entidad, trabajando de manera adecuada y eficaz”, aseguró.

6. “Se recaudaría mucho más dinero con un sistema más simplificado de impuestos”

“Es un 10 % de renta a las personas, 10 % de renta a las empresas y un 10 % de un IVA que cambia. Un impuesto al consumo, muy parecido a lo que pasa en Estados Unidos. Es increíble, pero se recaudaría mucho más dinero con un sistema más simplificado de impuestos. Hay más evasión de manera natural, se invita más a que la gente pague sus impuestos”, explicó Vicky Dávila.

“Aquí todos los que amemos a Colombia y queramos salir de este hoyo en el que nos quieren meter, mientras sea correcto, decente”, dijo. La candidata aseguró que el país necesita darle una estabilidad jurídica a las empresas y mejorar la puntuación que Colombia tiene en la Ocde frente al sistema tributario. “Necesitamos que la gente vuelva a creer”, sostuvo.

7. “Yo no necesito tener un titiritero”

Vicky Dávila contó cómo todo lo que tiene en la vida lo ha logrado a punta de trabajo. “Yo soy lo que soy gracias a Dios, a mi familia, a las oportunidades y a la gente. Si hay unos que están en desacuerdo, perfecto. Pero son más los que me quieren. Usted dice que hablar de Vicky Dávila también es hablar de Gustavo Petro. ¿Por qué necesita una mujer, un hombre que la haga? ¿Por qué una mujer necesita un hombre que la haga? Las mujeres podemos solas, las mujeres somos unas berracas, las mujeres somos unas trabajadoras; nos toca —excúseme la expresión, pero es castiza—, nos toca parir a los hijos, nos toca luchar por la familia y yo lo he hecho”.

“Entonces yo no necesito a ningún hombre. Ningún hombre me hizo. Yo me he hecho, gracias a Dios, sola. Claro, con mi trabajo, con mi disciplina y aprovechando las oportunidades, eso es distinto. Pero yo no necesito un hombre que me haga, que esté detrás de mí”.

8. “Gustavo Petro tiene la obligación moral de cuidarme y cuidar a mi familia”

Sobre las serias amenazas de muerte que le llegaron la semana pasada, Dávila habló con el corazón. “Necesito compartir con ustedes esto de manera urgente. Uno tiene que ser prudente y mesurado con estos temas sobre amenazas contra la vida. Esta información me la hizo llegar un oficial de alto rango. Es de toda la credibilidad”, manifestó al compartir unos mensajes en los que un oficial de alto rango le decía que desde las cárceles se estaba buscando atentar contra su vida.

“Yo no soy fanática religiosa. Pero sí soy muy creyente. Y yo sé que el Señor de los Milagros, que Dios me va a cuidar y que va a cuidar a mi familia”, dijo. Pero agregó que el primer responsable de su seguridad es el presidente Gustavo Petro. “Así como a él lo han cuidado, como nunca dejaron que le pasara nada haciendo oposición, permanentemente, él tiene la obligación moral de cuidarme y de cuidar a mi familia. Y yo espero que esté a la altura de las circunstancias y me cuide y me proteja y me dé todas las garantías, porque esa es su obligación”.

9. “A mí lo que me importa es que mi esposo es el mejor papá del mundo, el mejor marido del mundo”

En la mesa de La W, Vicky Dávila también hizo una reivindicación de su esposo y su familia. “Tengo un marido bueno, un esposo bueno. Me quiere. Ha sido el mejor papá de mis hijos y tiene sus manos limpias. Un médico. El único crimen que ha cometido es operar ojos todos los días de su vida para que la gente vuelva a ver bien. Ese es el crimen de mi marido. Tiene un apellido, Gnecco. Y sí hay gente, hay un Gnecco que tiene unos problemas. Varios de los que han tenido problemas ya se murieron.. Yo no tengo compromiso con ningún Gnecco distinto al esposo mío. Yo no tengo compromiso político con ningún clan de ninguna clase, tampoco con los Gnecco”, dijo.

“¿Usted sabe de quién son aliados los Gnecco en el Cesar? De Petro”, apuntó.

10. “Todos esos procesos de paz se acaban el 7 de agosto del 2026″

Sobre lo que haría si llegara a la Presidencia, aseguró que los procesos de paz con los grupos armados que ha emprendido Petro con su paz total, “se acaban el 7 de agosto del 2026″.

“Hay que combatirlos con una fuerza pública que vuelva a tener la moral alta, que vuelva a tener equipos para combatir, que vuelva a tener inteligencia y que tengan los mejores. Y que tengan el respaldo del presidente de la República o de la presidenta de la República. No mandarlos a la batalla y luego verlos... ni digo la palabra”, enfatizó. “Aquí los grupos criminales han crecido, están mejor armados, tienen más plata, son más letales, más peligrosos”, dijo Dávila.

Y explicó lo que hará con estas negociaciones de paz que se están adelantando. “¿Qué hay que hacer con todos esos tipos? Enfrentarlos”.

11. “Yo de izquierda, jamás”