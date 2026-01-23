Deportes

James Rodríguez: Millonarios avisó lo impensado del fichaje y hay alboroto tras frase de Gustavo Serpa

Uno de los más altos mandos del cuadro bogotano fue quien se pronunció sobre la transacción. Ahora, la decisión queda en manos del 10, quien deberá definir si acepta.

Siga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
23 de enero de 2026, 8:29 p. m.
James Rodríguez es apetecido por Millonarios para 2026
James Rodríguez es apetecido por Millonarios para 2026 Foto: Getty Images

Es oficial: James Rodríguez protagoniza otra novela en el fútbol profesional colombiano. Esta vez, por cuenta del revuelo que ha generado la posibilidad de que esté abriéndose la opción de ser nuevo jugador de Millonarios.

Si bien esto parecía ser algo impensado, en las últimas horas se filtró un chat por parte del periodista César Augusto Londoño, en el que dio a entender que el elenco azul buscaría las alternativas necesarias si al 10 le interesa.

“Me acaba de escribir Gustavo Serpa. Me dice: ‘si a James le interesa, estamos listos’”, soltó el comunicador en pleno programa de El Pulso del Fútbol durante este lunes, 23 de enero.

Ahora bien, Londoño también fue claro en señalar qué tan viable es el panorama para que eso se dé: “La posibilidad está ahí por el lado de Millonarios; el tema es el jugador, que ayer indagando me decían que definitivamente él no quiere jugar en Colombia”.

En desarrollo…

