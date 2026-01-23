Durante las últimas horas, se ha vuelto de nuevo tema de conversación el futuro de James Rodríguez ante la falta de información sobre el club que lo contrate para la previa del Mundial 2026.

Al 10 se le ha visto entrenar de manera individual en una de sus casas de Antioquia, pero nada de eso se equipara a lo que sería estar con un equipo, donde las sesiones de entrenamiento y exigencia son diferentes.

Versiones de prensa han hablado de la chance que tendría de entrenarse, temporalmente, con Atlético Nacional, en su sede deportiva de primera categoría ubicada en Guarne.

James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Sobre este escenario se ha hablado en las últimas horas. Uno de los últimos en referirse al respecto fue Carlos Antonio Vélez, a través de su programa radial Palabras mayores.

Allí, el comunicador reveló una charla con el máximo dirigente verde, quien le dio una respuesta sobre el arribo de James para entrenar.

“Le pregunté al presidente de Atlético Nacional y me dijo: ‘Encantados; claro, que venga’”, fue lo que le contestaron desde los verdolagas a Vélez.

😳 “Ya es hora de un baño de humildad, James” @velezfutbol en Palabras Mayores pic.twitter.com/HW4gR6rkME — Deportes RCN (@DeportesRCN) January 23, 2026

A pesar de que la puerta quedó abierta de par en par para James, hay un detalle que es imprescindible para que eso suceda: “‘El problema es que no ha hablado con nosotros. No nos ha dicho nada’”, habría dicho Sebastián Arango al periodista.

Como complemento a lo mencionado, el directivo habría afirmado que con Rodríguez habría el mismo trato que con muchos otros que aprovechan las vacaciones para pasarse por Nacional. “Si llegara a ser, aquí las instalaciones como con muchos otros que vienen a entrenar acá”, firmó Vélez.

Fichaje en Nacional no es viable

“Que entrene, sí. Podría ser en la sede de Guarne”, afirmó un corresponsal de la emisora, la FM, en medio de la transmisión del programa el pasado jueves, 22 de enero.

Al parecer, hay múltiples razones que permitirían que esto fuese viable: “James se hizo en Envigado. Daniela (Ospina) es antioqueña” y “tiene finca en el municipio del Peñol”.

Fuad Char le cierra la puerta a James Rodríguez en Junior: reveló detalle “para el olvido” que dañó todo

Ese conjunto de cuestiones aplicaría en este momento para pensar que James se sumara, de manera temporal, a la disciplina del verdolaga.

Cabe aclarar que, de ser así, no se podría abrir una mínima posibilidad a que el 10 se quedase. En Atlético Nacional, por costos, dicha contratación es una que ven sumamente lejos en la actualidad.

Atlético Nacional en su debut victorioso de Liga BetPlay 2026 Foto: @nacionaloficial

Vélez ve riesgos para James

En medio de las últimas declaraciones de Carlos Antonio Vélez sobre James Rodríguez, el periodista también considera que existen riesgos de hacer ese tipo de prácticas sin pertenecer de manera directa a un club.

El mensaje que puso James Rodríguez en medio de la incógnita por su futuro: así reapareció

“Una cosa es entrenar y otra competir”, precisa de sumarse a Nacional, pero no poder jugar como tal partidos en sí en una competencia oficial.

Sumado a eso, también considera que el 10 está expuesto al no tener un contrato fijo, debido a que no hay un seguro que le proteja en caso de alguna complicación física. “Hay que tener cuidado. Tiene que estar asegurado porque no está exento de una lesión”, alertó.