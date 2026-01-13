Deportes

El mensaje que puso James Rodríguez en medio de la incógnita por su futuro: así reapareció

La opción de Columbus Crew se enfrió y le salió otro pretendiente en la MLS de Estados Unidos.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

13 de enero de 2026, 2:12 p. m.
James Rodríguez jugó su último partido oficial con la Selección Colombia en noviembre.
James Rodríguez jugó su último partido oficial con la Selección Colombia en noviembre. Foto: NurPhoto via AFP

James Rodríguez cumplirá otro año sin hacer pretemporada a nivel de clubes. El volante cucuteño todavía no consigue equipo y las opciones se le agotan en el mercado de fichajes.

La posibilidad de llegar a Columbus Crew se fue enfriando con el paso de los días, pero se conoció la aparición de un nuevo pretendiente en la MLS de Estados Unidos.

Mientras se decide su próximo destino, James está entrenando para mantener la condición física y el lunes festivo reapareció en redes sociales con un mensaje que da esperanza a pocos meses del Mundial 2026.

“Seguimos...”, escribió el capitán de la Selección Colombia junto a una foto de su última sesión de entrenamiento personalizado.

A James Rodríguez se le ve entero físicamente y con ganas de demostrar que todavía le queda gasolina en el tanque para emprender una aventura en Estados Unidos o cualquier otro lugar del mundo.

James Rodríguez se pronunció en Instagram y mostró su estado físico a la espera de un nuevo equipo.
James Rodríguez se pronunció en Instagram y mostró su estado físico a la espera de un nuevo equipo. Foto: @jamesrodriguez10

Su contrato con el Club León se venció el pasado 31 de diciembre, pero el colombiano ya llevaba varias semanas de haberse despedido de sus compañeros.

De hecho, el último partido oficial de James no fue en el fútbol mexicano, sino con la Selección Colombia en la doble fecha de amistosos de noviembre.

Antes de eso, el conjunto esmeralda ya había quedado eliminado de la liguilla y el plantel completo se fue a vacaciones.

Jürgen Klopp le respondió a Florentino Pérez: se pronunció sobre su llegada al Real Madrid

Durante el mes de diciembre, James disfrutó de unos días de relax acompañado por sus seres queridos y recargó energías para volver a entrenar con todo en enero.

Aunque se esperaba que el negocio con Columbus Crew se pudiera concretar con prontitud, la historia no tuvo final feliz y ahora mismo se encuentra estancada.

James Rodríguez suena para Austin FC

Pero la opción de aterrizar en la MLS todavía no está descartada. Según información de La FM Más Fútbol, James está en la carpeta del Austin FC de Estados Unidos.

Esta es una de las franquicias más recientes del fútbol norteamericano, pues nació en 2018 y todavía no tiene títulos en el profesionalismo.

Austin FC tiene un valor total de mercado de 44 millones de euros y en su nómina han pasado jugadores como el argentino Sebastián Driussi o el irlandés Jon Gallagher.

El colombiano Jader Obrian, surgido en la cantera del Envigado FC como James Rodríguez, tiene contrato con el club texano, sin embargo, estaría buscando su salida de regreso a la Liga BetPlay.

Todavía no se conoce en qué punto está la negociación con el entorno de James, pero es un destino inesperado que no se tenía entre la baraja de candidatos a quedarse con el ‘10′.

La última palabra la tendría el técnico español Nico Estevez, que dirige al Austin FC desde el año 2024.

