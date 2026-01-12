Deportes

Ni James ni Juanfer Quintero: Falcao reveló el jugador con el que mejor se entendió en Selección Colombia

Un nombre impensado fue el mencionado por el goleador que volvió a Millonarios en 2026. Su respuesta ha sido tendencia en las diferentes redes sociales.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

13 de enero de 2026, 12:55 a. m.
Falcao García dio un nombre distinto a los de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero
Falcao García dio un nombre distinto a los de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero Foto: Getty Images

Radamel Falcao García, en las últimas semanas, ha vuelto a estar en los primeros puestos de la escena deportiva. Su arribo a Millonarios tras seis meses de para, hicieron que el jugador se hiciera nuevamente tendencia en Colombia, España y otros lugares del mundo.

Búsquedas de su nombre para encontrar noticias son muchas. En medio de todo ese contenido que sale del Tigre, ha surgido en los últimos días un video llamativo por su informalidad, pero que en el contenido causa sorpresa por las respuestas del atacante.

El interrogante del creador del contenido está relacionado con cuál había sido para García “el jugador con el que más le gustó jugar”.

En su respuesta, Falcao hizo referencia a su paso por Selección Colombia, donde tuvo como colegas a varias figuras de gran recorrido como James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, entre otros.

Si bien a estos dos los mencionó, se inclinó por uno que, para muchos, no estaba en los planes: “James, Juanfer, Teo”.

Sobre el experimentado que acaba de salir campeón de Junior de Barranquilla, el Tigre sentenció que: “Teo jugaba bien y me hacía jugar bien a mí, y a todo el equipo”.

Teófilo Gutiérrez luego de anotar un gol en el Mundial de Brasil 2024
Teófilo Gutiérrez luego de anotar un gol en el Mundial de Brasil 2024 Foto: Getty Images

Para este, no existe calificativo corto para el barranquillero, más que “una pareja de delantero espectacular”.

Teniendo muy presente la carrera de Teo, también le reconoció un logro personal alcanzado que no es menor: “Fue Rey de América”.

Centrado en lo que ocurría en campo, para el ariete lo de Gutiérrez era algo que le causaba gran satisfacción: “Netamente en lo deportivo, a mí me hacía jugar muy bien”.

Y entre risas, acabó por decir que “la personalidad es otra cosa”.

Que Falcao García haya pasado de largo a exquisitos talentos como James y Juanfer, por Teófilo, da muestra del aporte tan importante del actual jugador del Junior para la Selección Colombia en su momento.

Cabe recordar que García y Gutiérrez compartieron en lo que fueron las eliminatorias mundialistas hacia la cita orbital de Brasil 2014. Dicha dupla era un tándem predilecto de José Pékerman, el cual tenía en uno el que aguantaba, mientras el otro era el depredador del área.

Engalanando la Liga de Colombia

Si bien Teófilo y Falcao ya cuentan con una edad alta, estos no parecen estar dispuestos a desprenderse rápido de la práctica del fútbol profesional.

Al primero en mención se le ha visto en los últimos años merodear en varios equipos hasta que logró su vuelta a Junior. Vistió los colores de Real Cartagena, Deportivo Cali, al que sacó campeón, y Atlético Bucaramanga.

Teófilo Gutiérrez celebrando la victoria de Junior contra Atlético Nacional.
Teófilo Gutiérrez celebrando la victoria de Junior contra Atlético Nacional. Foto: Colprensa

Con los rojiblancos tenía una cuenta pendiente, que pudo saldar al conseguir la estrella 11 en diciembre pasado. Para 2026 tendría que arreglar su contrato con la familia Char, que tiene el reto de la Copa Libertadores a la que están clasificados.

Millonarios contrató a Radamel Falcao García y varios nombres que le dan peso a la nómina para 2026
Millonarios contrató a Radamel Falcao García y varios nombres que le dan peso a la nómina para 2026 Foto: Getty Images

En el caso de Falcao, este se preparó para estar a punto y jugar en el año que ya marcha. Si bien había ofertas de múltiples países, su amor hacia Millonarios le hizo querer tener un ‘último baile’.

Noticias Destacadas