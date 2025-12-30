En las finales de Liga BetPlay 2025-II, Junior de Barranquilla y Atlético Nacional tuvieron que ser rivales en el cuadrangular que definió el finalista de dicho grupo.

Fue un doble enfrentamiento entre sí, que tuvo también los cruces entre jugadores importantes de ambos planteles. Una confrontación que se dio dentro y fuera de la cancha, la tuvieron Teófilo Gutiérrez y Alfredo Morelos.

El cruce de Teófilo Gutiérrez contra Alfredo Morelos Foto: Captura Win Sports

Estos dos referentes de sus planteles se dejaron ver salidos de casillas, tanto, que una grabación delató a uno sobre la manera en la que estaba encarando al otro. De no ser por la presencia de compañeros, la cuestión pudo haber pasado a mayores y hasta puños se habrían dado.

Dicha rivalidad marcada entre los dos, se ha extendido a lo largo de los meses. En las últimas horas, a Teo le hicieron una dinámica en la que le comparaban con varios atacantes del balompié nacional y este debía hablar cuando pensase que había uno mejor que él.

Varios nombres le dijeron, entre los que estuvieron el de Falcao García, Dayro Moreno, Hugo Rodallega, Francisco Chaverra, entre otros. Sin embargo, lo que llamó la atención totalmente fue cuando le dijeron el de “Alfredo Morelos”.

¿UN DELANTERO MEJOR QUE TEO? Atentos a las respuestas del 'perfume'…



¿Falcao? 👀

¿Dayro? 👀

pic.twitter.com/uGv2fICRCa — Toque Sports (@ToqueSports) December 29, 2025

Allí, sin inmutar palabra, pero con un gesto diciendo donde se tocó la cabeza, dio muestras de la risa que le dio dicha comparativa. Su pasado reciente con el atacante de Nacional, también jugaba un papel importante en su respuesta.

Al final, de todos los nombres dados, con ninguno Gutiérrez se sintió inferior. Para este no existe en la actualidad un delantero con más virtudes, luego de haber sido campeón de la estrella 11 con Junior de Barranquilla.

¿Qué se dijeron en su momento?

Al término del partido que jugaron y en el que Nacional fue local, a Teófilo Gutiérrez se le vio increpar al contrario. En dicha oportunidad, un medio al día siguiente de que se jugase el compromiso dio cuenta de lo que habrían sido los ataques del experimentado de Junior.

Según el medio Diario Deportes, estas fueron las palabras de Teo: “Gordo mari… Estás llorando porque no fuiste al Mundial, cagón”.

“Andá para afuera, pendejo. Andá pendejo para afuera”, añadió el citado medio sobre lo que, al parecer, habría dicho Teófilo.

Dichas palabras subidas de tono pudieron haberle acarreado un castigo a Gutiérrez, pero nada de esto pasó. Al final, la Dimayor dejó al ídolo juniorista acabar el torneo sin castigos y este aprovechó para aportarle a los suyos en la obtención de un nuevo título de Liga BetPlay.

Futuro incierto de Teo en Junior

Ilusión de parte del jugador puede haber, pero será la dirigencia rojiblanca la que tome la última palabra sobre la continuidad de Teo Gutiérrez para 2026. Hace poco el jugador habló al respecto en medio de una actividad que se llevó a cabo en la capital del Atlántico.

Teófilo Gutiérrez levantando a la afición en el Estadio Metropolitano. Foto: Colprensa

“No ha acabado el año. Quiero disfrutar con los niños, la hinchada, ese título de Junior”, contestó evadiendo inicialmente la respuesta.

Después de eso, el periodista de Cuid Sports le remarcó sobre su continuidad, de lo cual dijo: “Hay cosas que se merecen en la vida. Yo vivo del día a día y amo el fútbol. Estoy disfrutando y lo que me toque, voy pa’ lante”, aseveró Teo.