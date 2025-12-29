Deportes

Teófilo Gutiérrez, sin rodeos: primera respuesta a jugar con Luis Muriel la Copa Libertadores

Su futuro en el vigente campeón del FPC está por definirse. De haber luz verde, la dupla que montarían con el otro delantero ex Selección Colombia sería temida para 2026.

Redacción Deportes
29 de diciembre de 2025, 5:39 p. m.
Luis Muriel y Teófilo Gutiérrez podrían juntarse en un Junior de lujo para 2026
Luis Muriel y Teófilo Gutiérrez podrían juntarse en un Junior de lujo para 2026 Foto: Captura live (teogutierrez_)

Junior de Barranquilla sigue gozando el haber sido campeón de Liga BetPlay en el 2025-II. Su título ante Deportes Tolima propició una celebración fuerte en la costa del país, pero también trajo consigo dudas sobre decisiones para el futuro del equipo.

Con el cupo a la Copa Libertadores del siguiente año garantizado, no hay mucho tiempo para la celebración de la directiva. Estos deberán pensar en fichajes, así como mantener a piezas claves de la conquista al servicio del técnico, Alfredo Arias.

Teófilo Gutiérrez y Carlos Bacca, ídolos del Junior de Barranquilla.
Teófilo Gutiérrez y Carlos Bacca, ídolos del Junior de Barranquilla. Foto: JuniorClubSA
Definido el futuro de José Enamorado: Fuad Char hizo anuncio oficial que retumba en Junior

Uno de los nombres que sin duda se lleva la atención es el de Teófilo Gutiérrez, quien a sus 40 podría decidir seguir, o, por el contrario, retirarse de la actividad deportiva tras cumplir los objetivos con el cuadro rojiblanco.

Algo que será clave en esa determinación será lo que busque la dirigencia de Junior con el histórico del tiburón. El jugador ya dio a conocer cuál es la postura a dos días de que acabe el año.

“No ha acabado el año. Quiero disfrutar con los niños, la hinchada, ese título de Junior”, contestó evadiendo la respuesta.

Después de eso, el periodista de Cuid Sports le remarcó sobre su continuidad, de lo cual dijo: “Hay cosas que se merecen en la vida. Yo vivo del día a día y amo el fútbol. Estoy disfrutando y lo que me toque, voy pa’ lante”, aseveró Teo.

Un tiro más, ¿junto a Muriel?

Durante la celebración de la estrella 11 con Junior, el tema de conversación con los medios de comunicación para Teófilo también fue su continuidad. Allí también se mostró cauto para responder.

“Estoy cansado... pero tengo un tiro más y tengo que arreglar con los jefes...”, fue lo que confesó en charla con Win Sports.

Teófilo Gutiérrez reveló parte de su decisión para su continuidad en Junior en 2026
Teófilo Gutiérrez reveló parte de su decisión para su continuidad en Junior en 2026 Foto: Captura Win Sports

“Seis títulos con Junior y no es fácil. Hay que guiar a muchos jóvenes, a los demás de experiencia presionarlos un poco, el profe se los merecía por no haber logrado ser campeón”, expresó.

A los micrófonos de El Deportivo, luego de lo que fue la conquista del título, también les respondió a la pregunta de si era su ‘último baile’ en Junior. Nuevamente, fue esquivo y dijo: “No sé... Fuimos justos ganadores, varias fechas de líderes”.

En medio de todas estas respuestas del experimentado delantero, también ha surgido en los últimos días la posibilidad de que Luis Fernando Muriel se sume a la plantilla de Junior para jugar la Copa Libertadores en 2026.

De darse la continuidad de uno, así como el fichaje del otro, la dupla que montaría el cuadro de Curramba para el certamen internacional sería de lujo. Hace días nada más, estos dos se juntaron en un live, donde despertaron la ilusión de la hinchada.

Así fue el diálogo entre Teófilo Gutiérrez y Luis Fernando Muriel:

  • Teófilo Gutiérrez: “Contado me han que te vas a poner la del tiburón (risas)”
  • Luis Fernando Muriel: “Vamos a ver, vamos a ver...”
  • Teófilo Gutiérrez: “¿Qué prometes tú si llegas? Tienes que hacerte cargo”
  • Luis Fernando Muriel: “Ya yo me hice cargo, la gente sabe. La pelotica está del otro lado, estoy es esperando”. Ahí, hizo un movimiento tipo entrenamiento previo a entrar al campo de juego. “Puntica de pies, estoy esperando nada más”.

De cara al fin del año, e inicio del siguiente, todas estas noticias relacionadas con Junior tienen a la expectativa al FPC por lo que pueda llegar a pasar.

