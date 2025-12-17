A sus 40 años, Teófilo Gutiérrez alcanzó su sexto título con Junior de Barranquilla y el tercero de Liga, luego de haber dejado en el camino a Deportes Tolima en la final del 2025-II.

Fue una serie que no le revistió mayores complicaciones a los rojiblancos, pues en la ida ganaron por 3-0 y la vuelta fue un trámite que resolvieron por 0-1 en el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué.

A domicilio, los barranquilleros se mostraron felices por la conquista de su estrella 11 en la historia. Si bien todo tras el pitazo final era alegría, mirar hacia el futuro cercano es una obligatoriedad y definir el futuro de varios también lo es.

Uno que por su alta edad deberá definir qué hace, es Teófilo Gutiérrez. Aunque este haya dado muestras de que permanece vigente a pesar de su edad, no terminó por confirmar que vaya a estar con Junior en 2026, donde aseguraron cupo a Copa Libertadores.

“Estoy cansado... pero tengo un tiro más y tengo que arreglar con los jefes...”, fue lo que confesó en charla con Win Sports.

Sobre ese trabajo extra que tiene a cuestas fuera del campo, también señaló que es uno que le reviste algún tipo de desgaste y por eso piensa para seguir.

“Seis títulos con Junior y no es fácil. Hay que guiar a muchos jóvenes, a los demás de experiencia presionarlos un poco, el profe se los merecía por no haber logrado ser campeón”, expresó.

A los micrófonos de El Deportivo, luego de lo que fue la conquista del título, también les respondió a la pregunta de si era su ‘último baile’ en Junior. Nuevamente, fue esquivo y dijo: “No sé... Fuimos justos ganadores, varias fechas de líderes”.

Teófilo Gutiérrez es uno de los líderes del Junior de Barranquilla que salió campeón. Foto: Colprensa

Al lado de Teo, en medio de las declaraciones estuvo Jermein Peña, de 26 años y quien se ve como buen prospecto del FPC. Sobre este Gutiérrez también tuvo un comentario.

“Estos muchachos merecen la selección, así que hay que darles la oportunidad”, lanzó dando un mensaje a Néstor Lorenzo para que le preste atención al defensor.

El más joven de la escena dio cuenta de intimidades que tuvo con el experimentado: “‘Es como un padre para mí’. Lloraba porque quería venir a Junior”.

Teófilo conociendo la injerencia con la que cuenta en Argentina tras su paso allí, ferió a Peña para un fichaje al exterior en dos gigantes de dicho país: “River y Boca, aquí lo tienen. No hay más. Así que mírenlo”.

Alegre, pero con mesura, Teo demostró su felicidad por una conquista más y quedar a un título de alcanzar otro histórico del equipo como lo es el uruguayo, Sebastián Viera.

“La verdad estoy muy feliz, es una presión tremenda, ganas uno y ya te exigen otro. La voluntad de Dios es perfecta, gracias al grupo, desde el primer día me brindaron todo, al profe, a los jefes”, finalizó.