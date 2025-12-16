Suscribirse

Celebra Curramba: Junior arrasa en la final de la Liga Betplay y obtiene la estrella 11 en su historia

Junior de Barranquilla dejó sin opciones a Deportes Tolima en la final y muy rápido sentenció la serie. Ahora suma la estrella 11 en su historia.

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

17 de diciembre de 2025, 2:27 a. m.
Jugadores del Junior en la previa del partido de vuelta de la final de la Liga Betplay.
Jugadores del Junior en la previa del partido de vuelta de la final de la Liga Betplay. | Foto: Colprensa

Junior de Barranquilla jugó como equipo grande la final de la Liga Betplay y apagó rápidamente la ilusión de Deportes Tolima. El gigante barranquillero no dejó dudas, hizo respetar su casa, tuvo solvencia y jerarquía, mantuvo muy lejos a su rival del empate en la serie, clasificó a fase de grupos de Copa Libertadores y grita campeón con el técnico Alfredo Arias al mando.

Con goles de su máxima estrella José Enamorado, Junior pudo confirmar un nuevo título para su escudo y sumar la estrella 11 en su historia, sacando ventaja a Deportivo Cali y Santa Fe, que se quedan con 10. Todo comenzó en la ida en el Metropolitano de Barranquilla, cuando un triplete del tiburón casi sentenció la instancia definitiva.

Doblete de Enamorado y otro gol de Bryan Castrillón fue suficiente para la ventaja del Junior y la confianza para una nueva estrella, mientras que reflejó los errores de Lucas González y Deportes Tolima en defensa y la poca agresividad en el ataque.

José David Enamorado abre la final de vuelta en Ibagué.
José David Enamorado abre la final de vuelta en Ibagué. | Foto: Colprensa - API.

En su propia casa, en el Murillo Toro, Deportes Tolima tampoco pudo tener la posibilidad mental para darle la vuelta al marcador e incluso antes de los 20 minutos, otra vez José Enamorado apareció para dar un golpe contundente y alargar la ventaja a favor del club de Alfredo Arias. Nuevamente con defensa adelantada, pérdida de balón clave y pase perfecto, el volante quedó mano a mano con el portero rival, al que le picó la pelota.

Junior, campeón del fútbol colombiano

Con este gol de Enamorado al minuto 17, Junior sentenció la final y apagó el furor del público tolimense, que soñaba con otro título y la remontada, aunque difícil, se podría ver alcanzable por las cosas del fútbol. Esos mismos detalles dejaron al Junior mejor parado y la solvencia ofensiva otra vez fue protagonista.

Incluso, antes de finalizar el primer tiempo, el delantero Guillermo Paiva vio la tarjeta roja directa por agredir a un rival sin balón ante la mirada del juez central Andrés Rojas. Con 10 jugadores y el 4-0 a su favor, Junior de Barranquilla solamente ajustó un poco más sus líneas, pues el Tolima le costó generar peligro en el arco de Mauro Silveira. La segunda parte fue total trámite y era cuestión de tiempo para hacer oficial el nuevo título del tiburón en el FPC.

De esta manera, Junior de Barranquilla jugará la Superliga contra Santa Fe en 2026, además clasificó directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores, mientras que Deportes Tolima irá a la fase previa con Independiente Medellín.

