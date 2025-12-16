Celebra Curramba: Junior arrasa en la final de la Liga Betplay y obtiene la estrella 11 en su historia

Junior de Barranquilla jugó como equipo grande la final de la Liga Betplay y apagó rápidamente la ilusión de Deportes Tolima. El gigante barranquillero no dejó dudas, hizo respetar su casa, tuvo solvencia y jerarquía, mantuvo muy lejos a su rival del empate en la serie, clasificó a fase de grupos de Copa Libertadores y grita campeón con el técnico Alfredo Arias al mando.

Con goles de su máxima estrella José Enamorado, Junior pudo confirmar un nuevo título para su escudo y sumar la estrella 11 en su historia, sacando ventaja a Deportivo Cali y Santa Fe, que se quedan con 10. Todo comenzó en la ida en el Metropolitano de Barranquilla, cuando un triplete del tiburón casi sentenció la instancia definitiva.

Doblete de Enamorado y otro gol de Bryan Castrillón fue suficiente para la ventaja del Junior y la confianza para una nueva estrella, mientras que reflejó los errores de Lucas González y Deportes Tolima en defensa y la poca agresividad en el ataque.

José David Enamorado abre la final de vuelta en Ibagué. | Foto: Colprensa - API.

En su propia casa, en el Murillo Toro, Deportes Tolima tampoco pudo tener la posibilidad mental para darle la vuelta al marcador e incluso antes de los 20 minutos, otra vez José Enamorado apareció para dar un golpe contundente y alargar la ventaja a favor del club de Alfredo Arias. Nuevamente con defensa adelantada, pérdida de balón clave y pase perfecto, el volante quedó mano a mano con el portero rival, al que le picó la pelota.

Junior, campeón del fútbol colombiano

Con este gol de Enamorado al minuto 17, Junior sentenció la final y apagó el furor del público tolimense, que soñaba con otro título y la remontada, aunque difícil, se podría ver alcanzable por las cosas del fútbol. Esos mismos detalles dejaron al Junior mejor parado y la solvencia ofensiva otra vez fue protagonista.

🦈🏆⚽ ¡DEFINICIÓN DE CRACK, JOSÉ ENAMORADO APARECE DE NUEVO EN #LAFINALxWIN! El extremo de Junior la picó ante la salida de Fiermarin y abre el marcador ante Tolima en el Manuel Murillo Toro. pic.twitter.com/yR7A7vlUHm — Win Sports (@WinSportsTV) December 17, 2025

Incluso, antes de finalizar el primer tiempo, el delantero Guillermo Paiva vio la tarjeta roja directa por agredir a un rival sin balón ante la mirada del juez central Andrés Rojas. Con 10 jugadores y el 4-0 a su favor, Junior de Barranquilla solamente ajustó un poco más sus líneas, pues el Tolima le costó generar peligro en el arco de Mauro Silveira. La segunda parte fue total trámite y era cuestión de tiempo para hacer oficial el nuevo título del tiburón en el FPC.