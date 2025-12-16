Deportes

José Enamorado, imparable: El otro golazo, ahora en Ibagué, para encaminar la estrella 11 del Junior

José Enamorado es sin lugar a dudas la gran estrella de la final de la Liga Betplay. Tres goles en la serie definitiva para destruir al Deportes Tolima.

Siga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

17 de diciembre de 2025, 1:11 a. m.