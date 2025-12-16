Deportes
José Enamorado, imparable: El otro golazo, ahora en Ibagué, para encaminar la estrella 11 del Junior
José Enamorado es sin lugar a dudas la gran estrella de la final de la Liga Betplay. Tres goles en la serie definitiva para destruir al Deportes Tolima.
Mucha expectativa en la previa de la final de la Liga Betplay, que José Enamorado apagó rápidamente en Barranquilla e Ibagué. En la ida en el Metropolitano, el volante ofensivo de Soledad (Atlántico) le dio un verdadero golpe de autoridad al Deportes Tolima e impulsó para que Junior le lanzara la camiseta de grande y lo dejara casi sin opciones.
Ahora, por si fuera poco, en la vuelta de la final de la Liga en Ibagué, José Enamorado siguió con sed de gol y no perdonó.
Otra vez, con una línea nerviosa en la espalda, el volante ofensivo cobró por completo y mano a mano con el arquero, la picó para el 1-0 parcial en el Murillo Toro y 4-0 en el global, que prácticamente deja como subcampeón al Deportes Tolima. Golazo que le sirve al Junior para asegurar la estrella 11 en su historia.
Sobre el minuto 17 cayó el gol de José Enamorado que silenció a Deportes Tolima y dejó pálido al técnico Lucas González. El club tolimense estuvo ilusionado desde la clasificación a la final, pero los golpes contundentes del rival liderados por José apagó el sueño del departamento tolimense.
🦈🏆⚽ ¡DEFINICIÓN DE CRACK, JOSÉ ENAMORADO APARECE DE NUEVO EN #LAFINALxWIN! El extremo de Junior la picó ante la salida de Fiermarin y abre el marcador ante Tolima en el Manuel Murillo Toro. pic.twitter.com/yR7A7vlUHm— Win Sports (@WinSportsTV) December 17, 2025
Golazo que deja 4-0 la final.
Noticia en desarrollo...