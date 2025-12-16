Deportes

La reacción de Teófilo Gutiérrez tras sumar la estrella 11 con el Junior: “Barranquilla siempre te exige”

Teófilo Gutiérrez, mundialista con la Selección Colombia e ídolo del Junior de Barranquilla, se pronunció tras la estrella 11 del ‘Tiburón’ en el fútbol colombiano.

William Horacio Perilla Gamboa

17 de diciembre de 2025, 3:50 a. m.
Teófilo Gutiérrez, figura de Junior de Barranquilla
Junior de Barranquilla es el nuevo mandamás del fútbol colombiano tras dominar ampliamente la final de la Liga Betplay ante Deportes Tolima. En la ida y en la vuelta, el ‘Tiburón’ fue el dueño del título y nunca lo colocó en riesgo ante un pálido Deportes Tolima que perdió toda la fuerza del ‘Todos contra Todos’ y la agresividad del Grupo B cuando muy rápido definió su condición de finalista.

El club barranquillero pulverizó los datos de la previa y con poder en todas las líneas del campo, logró quedar en lo más alto del fútbol colombiano y conquistar la estrella 11 en su historia. Hubo jerarquía, solvencia, capacidad ofensiva, goles, José Enamorado figura y también suma cupo directo a la fase de grupos de Copa Libertadores 2026.

En medio de ese recital de cualidades del Junior, también se destaca la presencia de Teófilo Gutiérrez, mundialista con la Selección Colombia, un líder por naturaleza, ídolo del club caribeño y sinónimo de jerarquía en la cancha. Su voz no se hizo esperar tras el pitazo final del árbitro Andrés Rojas que decretó la fiesta barranquillera.

Jugadores y parte del plantel del Junior de Barranquilla levantan el trofeo de campeón de la Liga Colombiana II-2025.
Teófilo Gutiérrez volvió al Junior luego de navegar por Real Cartagena y no poder ascender a la Primera División, y Deportivo Cali, donde sí pudo ser campeón en el 2021 con el técnico venezolano Rafael Dudamel. Regresó a la ciudad de Barranquilla con la única meta de volver a levantar un trofeo y hoy el fútbol le da su recompensa.

Las palabras de Teófilo Gutiérrez tras el título del Junior

En declaraciones a Win Sports, Teófilo Gutiérrez dijo que Barranquilla siempre exige algo más y esa presión aumenta cuando ya eres considerado un referente del equipo. Se vio tranquilo por el título obtenido en un semestre complicado, pero de mucha unión en medio de la estrategia del técnico Alfredo Arias.

Teófilo Gutiérrez, delantero del Junior de Barranquilla
Además, le mandó un saludo al periodista Eduardo Luis y dijo que se debe disfrutar y querer el fútbol colombiano. Confesó que el grupo se entregó al máximo con corazón y según él, el rival estuvo a la altura.

“Estoy muy feliz porque era una presión tremenda; gracias al grupo, a todos los directivos, Barranquilla está feliz, este equipo se entregó con garra y corazón. Yo dije que íbamos a ser campeones mamando gallo, pero se cumplió”, dijo Teófilo en Win.

