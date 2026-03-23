Teófilo Gutiérrez se sumó a Abelardo de la Espriella en Barranquilla: “El talento sin disciplina no llega lejos”

El candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, participó este lunes, 23 de marzo, en un evento en la ciudad de Barranquilla, donde estuvo acompañado por el futbolista Teófilo Gutiérrez.

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Gutiérrez, quien vistió la camiseta de la Selección Colombia en el mundial de Brasil 2014, compartió con el aspirante a la Casa de Nariño en el barrio La Chinita, de donde es oriundo, para disfrutar de una emocionante jornada.

Durante la jornada estuvieron en un reconocido puesto de fritos de una tía del futbolista, tradición viva del barrio, donde compartieron con la comunidad y destacaron el mensaje que querían llevar a la comunidad.

“La grandeza no depende del lugar donde naces, sino de la mentalidad con la que decides vivir”, fue una de las ideas de la jornada, donde se aclaró que el talento colombiano nace en los barrios y merece oportunidades.

“El talento sin disciplina no llega lejos. El deporte enseña carácter, resiliencia y a no rendirse”, enfatizó el candidato presidencial, poniendo de ejemplo la historia del Teófilo Gutiérrez.

“Hay miles de Teófilo Gutiérrez en Colombia esperando una oportunidad. El talento está en los barrios, en los sueños de miles de jóvenes”, enfatizó De La Espriella durante su recorrido por Barranquilla.