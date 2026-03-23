Confidenciales

Teófilo Gutiérrez se sumó a Abelardo de la Espriella en Barranquilla: “El talento sin disciplina no llega lejos”

El candidato presidencial y el futbolista pasaron la jornada en el popular barrio La Chinita.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
23 de marzo de 2026, 5:21 p. m.
El futbolista Teófilo Gutiérrez y el candidato presidencial Abelardo de la Espriella compartieron en Barranquilla.
El futbolista Teófilo Gutiérrez y el candidato presidencial Abelardo de la Espriella compartieron en Barranquilla. Foto: Suministrada a Semana

El candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, participó este lunes, 23 de marzo, en un evento en la ciudad de Barranquilla, donde estuvo acompañado por el futbolista Teófilo Gutiérrez.

Fuerte choque entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella: “El que no la debe no la teme”

Gutiérrez, quien vistió la camiseta de la Selección Colombia en el mundial de Brasil 2014, compartió con el aspirante a la Casa de Nariño en el barrio La Chinita, de donde es oriundo, para disfrutar de una emocionante jornada.

Durante la jornada estuvieron en un reconocido puesto de fritos de una tía del futbolista, tradición viva del barrio, donde compartieron con la comunidad y destacaron el mensaje que querían llevar a la comunidad.

La grandeza no depende del lugar donde naces, sino de la mentalidad con la que decides vivir”, fue una de las ideas de la jornada, donde se aclaró que el talento colombiano nace en los barrios y merece oportunidades.

Confidenciales

Comandante de las Fuerzas Militares habla tras accidente de avión de la FAC en Putumayo: “Un momento de profundo dolor”

Confidenciales

Decisiones de Kast en Chile desatan reacción de Petro y discurso electoral de Bolívar

Confidenciales

Padre de Abelardo de la Espriella envía mensaje a Iván Cepeda tras declaraciones sobre Álvaro Uribe Vélez: “Lo que es con Uribe es con nosotros”

Confidenciales

Juan Carlos Pinzón dijo que el magnicidio de Miguel Uribe Turbay “no puede quedar en la impunidad” y planteó varios interrogantes

Confidenciales

Paloma Valencia reacciona a revelación de SEMANA sobre responsables del asesinato de Miguel Uribe Turbay: “Es aterrador”

Confidenciales

Centro Democrático reacciona tras portada de SEMANA sobre magnicidio de Miguel Uribe: “El terrorismo sigue vivo”

Confidenciales

Recuerdan que el Zarco Aldinever, quien dio la orden de matar a Miguel Uribe Turbay, fue gestor de paz de Petro: “La paz total lo asesinó”

Política

Gustavo Bolívar revela lo que dijo Petro cuando le habló de meter en la cárcel a Uribe y advierte que quieren llevar preso al presidente

Política

Fuerte choque entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella: “El que no la debe no la teme”

Política

Abelardo de la Espriella dice que como presidente llevará a Petro ante las autoridades: “Para que pagues, como Maduro”

El talento sin disciplina no llega lejos. El deporte enseña carácter, resiliencia y a no rendirse”, enfatizó el candidato presidencial, poniendo de ejemplo la historia del Teófilo Gutiérrez.

Hay miles de Teófilo Gutiérrez en Colombia esperando una oportunidad. El talento está en los barrios, en los sueños de miles de jóvenes”, enfatizó De La Espriella durante su recorrido por Barranquilla.

El futbolista Teófilo Gutiérrez y el candidato presidencial Abelardo de la Espriella compartieron en Barranquilla.
El futbolista Teófilo Gutiérrez y el candidato presidencial Abelardo de la Espriella compartieron en Barranquilla. Foto: Suministrada a Semana