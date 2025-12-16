Deportes
Lo que dijo Teófilo Gutiérrez por el gol de José Enamorado contra Tolima en Ibagué: hasta Alfredo Arias reaccionó
El ídolo de Junior no dudó en lanzar una frase que provocó el abrazo de Alfredo Arias.
Si a Junior le faltaba algo para alargar su fiesta en la final de la Liga BetPlay 2025-ll, era arrancar ganando en Ibagué. Cabe recordar que la ida, en Barranquilla, quedó 3-0 a favor del tiburón, que parecía tener liquidada la llave.
Este martes, 16 de diciembre de 2025, Junior volvió a dar un verdadero batacazo. En el duelo de vuelta, que se disputó en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, arrancó ganando con un golazo. ¿Quién anotó? La figura de la serie, José David Enamorado.
Corrían apenas los 17′ del primer tiempo, cuando José David encaró a la defensa del Tolima, los dejó botados, y volvió a picar el balón como en la ida. El portero, Cristopher Fiermarin, lo sufrió.
🦈🏆⚽ ¡DEFINICIÓN DE CRACK, JOSÉ ENAMORADO APARECE DE NUEVO EN #LAFINALxWIN! El extremo de Junior la picó ante la salida de Fiermarin y abre el marcador ante Tolima en el Manuel Murillo Toro. pic.twitter.com/yR7A7vlUHm— Win Sports (@WinSportsTV) December 17, 2025
Teófilo Gutiérrez tras el gol de Enamorado: “Se acabó”
Las cámaras de la transmisión oficial del evento, a cargo de Win Sports, enfocaron al banco técnico de Junior luego de que Enamorado marcara el primero en Ibagué. Nada más y nada menos que el ídolo, Teófilo Gutiérrez, quedó en foco.
¿Qué hizo Teo? Celebrar, contento, y soltar un claro: “Se acabó”. Y sí, para muchos ahí se terminó la final, porque Junior pasó a ganar 4-0 y Tolima no reaccionaba, ni siquiera teniendo el público a su favor.
Al instante apareció Alfredo Arias, que tras escuchar lo dicho por Teófilo, no dudó en abrazarlo y expresar su alegría. El uruguayo disputaba su segunda final en el FPC, teniendo encima la derrota en 2023-ll con Medellín ante Junior.
Clarito como Teófilo le dice a Arias:— RicardoEscobarFC (@RescobarFC) December 17, 2025
“se acabó“
mientras celebra el primer gol
Tolima 0-1 Junior pic.twitter.com/cSt24hN0OO
Con ese 1-0 se fueron al descanso, y se espera un desenlace con más goles: si Tolima despierta y empieza a descontar, o Junior le sigue pasando por encima y se convierte en una de las finales con más tantos en la historia de los torneos cortos.
Datos que dejó el primer tiempo entre Tolima y Junior en Ibagué
- Marcador parcial: Tolima 0 - 1 Junior
- Fecha: 16 de diciembre de 2025 (gran final, vuelta, Liga BetPlay 2025-ll)
- Estadio: Manuel Murillo Toro de Ibagué
- Alineaciones:
Tolima: Cristopher Fiermarin; Yhorman Hurtado, Marlon Torres, Anderson Angulo, Samuel Velásquez; Juan Pablo Nieto, Bryan Rovira, Jersson González, Kevin Pérez, Mauricio González Carabalí; Adrián Parra. DT: Lucas González.
Junior: Mauro Silveira; Jhomier Javier Guerrero, Jermein Peña, Lucas Monzón, Yeison Suárez; Didier Moreno, Jesús Rivas, Yimmi Chará, Bryan Castrillón, Guillermo Paiva (expulsado); José Enamorado. DT: Alfredo Arias.