Junior humilla en la final a Tolima en 45 minutos y la lluvia de memes no se hace esperar: “Te amo in love”

Los hinchas del Junior de Barranquilla enloquecieron con el 3-0 en el primer tiempo ante Deportes Tolima. La lluvia de memes no se hizo esperar.

William Horacio Perilla Gamboa

13 de diciembre de 2025, 2:13 a. m.
Enamorado celebra uno de los goles del Junior / Imagen tomada de redes sociales.
Enamorado celebra uno de los goles del Junior / Imagen tomada de redes sociales. | Foto: Oficial Junior / Redes sociales

Junior de Barranquilla vapuleó en el primer tiempo a Deportes Tolima y prácticamente está confirmando una nueva estrella. 45 minutos le bastaron al Tiburón para sellar una avalancha histórica en el Metropolitano y ante su gente. El club tolimense sufre más de la cuenta y los memes no se hicieron esperar.

Un carrusel de emociones, comenzando por el gol muy temprano de José Enamorado, un espectacular zurdazo al segundo palo imposible para el portero de Deportes Tolima. De esta manera, comenzó el dominio ‘Tiburón’ apenas a los cinco minutos y era el aviso para el terremoto antes de finalizar la primera parte.

Cuando el Deportes Tolima intentó reaccionar, Junior tuvo todo el panorama controlar con mucha cabeza fría y en el furor de su gente. El local fue más inteligente con la posesión de pelota y aprovechó cada pérdida del visitante para armar contragolpes que fueron desgastando la línea defensiva. Así se completó el triplete en menos de tres minutos para casi que coronar al nuevo campeón.

Siguió Bryan Castrillón al minuto 36 tras una gran jugada colectiva y a contragolpe. El volante acortó la línea, encontró socios y lideró el feroz ataque para colocar el 2-0 parcial y casi que acabar las ilusiones del Deportes Tolima. De esta manera, el ‘Tiburón’ le daba orden a la final.

Los memes de Junior vs. Tolima tras el 3-0 en el ‘Metro’

Por si fuera poco, el tercero no se hizo esperar y llegó con una linda definición para el 3-0 definitivo y finalizar el primer tiempo con mucha ventaja para poder sentenciar la final de la Liga Betplay. La euforia en Barranquilla no se hizo esperar y el poder de los memes cayó por toneladas en las redes sociales.

Deportes Tolima tuvo una posibilidad muy clara en el primer tiempo, pero la pelota pegó en el palo y hubiera podido cambiar la historia cuando el partido apenas iba 1-0. Apenas Enamorado selló el doblete, la hinchada del Junior activó los memes y las redes se inundaron.

Tomada de redes sociales.
Tomada de redes sociales. | Foto: Tomada de redes sociales.

Por ejemplo, circula una imagen con Sergio Busquets colocando una corona a Didier Moreno, que hace labores del mediocampista español en la zona media. El campeón del mundo con España le entrega una corona al veterano jugador del Junior.

En otro video, un usuario comparó a Lionel Messi con José Enamorado cuando le dieron la 10 en el Junior de Barranquilla, pues sin lugar a dudas, fue la máxima figura del primer tiempo que casi le da la estrella al gigante barranquillero.

