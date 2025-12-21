Deportes

“Teófilo Gutiérrez es una mentira”: Exjugador de Junior habló y se desahogó tras la estrella 11

Teo sumó otro título a su extenso palmarés que lo convierte en una leyenda viva del fútbol profesional colombiano.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Semana
21 de diciembre de 2025, 4:01 p. m.
Teófilo Gutiérrez levantando a la afición en el Estadio Metropolitano.
Teófilo Gutiérrez levantando a la afición en el Estadio Metropolitano. Foto: Colprensa

Teófilo Gutiérrez conquistó otra estrella más como jugador del Junior de Barranquilla. Aunque esta vez lo hizo en el rol de suplente, se llevó gran parte de los focos de atención en la final frente al Deportes Tolima.

Teo provocó la expulsión de Sebastián Guzmán en el partido de ida, se hizo cargo de la presión en la rueda de prensa y dirigió desde la línea junto a Alfredo Arias en el juego de vuelta.

Se confesó Teófilo Gutiérrez: dijo si se va de Junior y se retira, tras ser campeón de Liga BetPlay

Los hinchas de Junior aplaudieron el liderazgo de Teófilo, algo que no pasó desapercibido para aficionados de otros equipos.

El experimentado delantero de 40 años es considerado una leyenda viva del fútbol profesional colombiano, que genera odios y amores por donde quiera que va.

Deportes

Lotería Del Cauca: números ganadores del 20 de diciembre de 2025 y del sorteo 2590

Deportes

A Kompany no le tembló la mano con Luis Díaz en Bayern: certera medida para el último juego de Bundesliga en 2025

Deportes

Caen críticas a David Ospina por los goles que se ‘comió’: el Pibe Valderrama lo hizo ver mal

Deportes

El nuevo apodo que Real Madrid le puso a Linda Caicedo por los dos golazos que hizo en Copa de la Reina

Deportes

La osada promesa de Neymar para el Mundial 2026: si lo logra, hará historia con Brasil

Turismo

SEMANA visitó Guadalajara, México, para conocer los preparativos de la sede mundialista donde jugará la Selección Colombia

Deportes

Luis Díaz habló sobre el futuro de James Rodríguez: palabras resuenan en Selección Colombia para el Mundial 2026

Deportes

Mientras Junior ganó 500 mil dólares por ser campeón de Liga, esto le dieron a Nacional por el título de Copa Betplay

Deportes

Junior de Barranquilla cerró su primer fichaje para 2026: Fuad Char sacó la chequera

Deportes

José Enamorado, el jugador tendencia en Colombia: Casi dos millones de euros y esto se sabe de su fichaje en River

Teófilo Gutiérrez y Carlos Bacca, ídolos del Junior de Barranquilla.
Teófilo Gutiérrez y Carlos Bacca, ídolos del Junior de Barranquilla. Foto: JuniorClubSA

“Es una mentira”

Teo no solo ha marcado a los hinchas de Junior, sino también a aquellos con los que compartió camerino en el Estadio Metropolitano.

Andrés Felipe González, exdefensor del cuadro rojiblanco, recordó sus días como compañero de Teófilo y compartió una anécdota que va en contra del imaginario colectivo sobre la personalidad del atacante barranquillero.

Teófilo Gutiérrez le pidió a Boca Juniors y River Plate que fichen a una estrella del Junior

“Yo a Teo lo tuve como compañero en Junior, es un man muy particular. Había días donde llegaba a todo mundo; y había días que simplemente decía ‘buenos días’. Otros ni siquiera decía nada”, relató en su cuenta de Instagram.

González reconoció que Teófilo es “un crack” jugando al fútbol. “Es ese tipo de jugadores que quieres tener en tu equipo porque tenerlo en contra es supremamente fastidioso”, agregó.

El defensor vallecaucano recordó que “siendo compañeros en Junior lo vi teniendo diferencias con varios compañeros”.

Andrés Felipe González tuvo una difícil situación familiar por la salud de su hija Julieta, que falleció en 2019 con solo cinco años de edad después de haber nacido con parálisis cerebral.

Teo fue uno de los que le tendió la mano para cubrir el tratamiento médico. “Llamé a muchos amigos para pedirles sus camisetas, a Teo no lo consideraba mi amigo y por eso no lo llamé. Me sorprendió mucho que él me contactara para decirme que quería enviarme su camiseta para contribuir a la causa”, recordó.

Ese gesto lo dejó marcado para siempre, aún después de varios años alejado del fútbol. “Ese día empecé a entender que Teo no es tan mala gente como dicen, ni como él quiere mostrarse”, añadió González.

“Cuando Teo vino a jugar al Cali iba a cenar con su familia a nuestro restaurante, pero siempre buscaba días y horarios en los que no hubiera mucha gente. Con todas las personas que lo saludaban y lo atendían era muy amable, su saludo era afectuoso, y aunque yo pensaba que no éramos tan cercanos, y no lo somos, me di cuenta de que en realidad Teo es un gran tipo”, apuntó.

A modo de ironía terminó su video: “Por eso digo que Teófilo Gutiérrez, ese bravucón del que la gente habla, es una mentira. Pero a ese mentiroso lo quisiera siempre en mi equipo”.

Mas de Deportes

Sorteo del 20 de diciembre de 2025 de la Lotería del Cauca.

Lotería Del Cauca: números ganadores del 20 de diciembre de 2025 y del sorteo 2590

Teófilo Gutiérrez levantando a la afición en el Estadio Metropolitano.

“Teófilo Gutiérrez es una mentira”: Exjugador de Junior habló y se desahogó tras la estrella 11

Luis Díaz volvió al once inicial de Bayern Múnich tras días de descanso dados por Kompany

A Kompany no le tembló la mano con Luis Díaz en Bayern: certera medida para el último juego de Bundesliga en 2025

David Ospina fue señalado por los goles que le anotaron en el juego "Capitanes Legendarios", organizado por Mario Yepes

Caen críticas a David Ospina por los goles que se ‘comió’: el Pibe Valderrama lo hizo ver mal

Linda Caicedo guío el triunfo en el estreno de la Copa de la Reina para Real Madrid.

El nuevo apodo que Real Madrid le puso a Linda Caicedo por los dos golazos que hizo en Copa de la Reina

Neymar hizo promesa a Brasil en caso de que lleguen a la final de la Copa del Mundo en 2026

La osada promesa de Neymar para el Mundial 2026: si lo logra, hará historia con Brasil

Cinco ciudades de México, patrimonio de la humanidad, que podría tener en el radar para sus próximas vacaciones

SEMANA visitó Guadalajara, México, para conocer los preparativos de la sede mundialista donde jugará la Selección Colombia

Luis Díaz vuelve a dejar en el aire su admiración por James Rodríguez: habló clarito de cara al Mundial 2026.

Luis Díaz habló sobre el futuro de James Rodríguez: palabras resuenan en Selección Colombia para el Mundial 2026

René Higuita, 30 años después del escorpión, lo volvió a hacer en medio del homenaje a Mario Alberto Yepes

El escorpión le volvió a salir a René Higuita: se atrevió a tirarla y quedó en video en el homenaje a Mario Yepes

Carlos el Pibe Valderrama y James Rodríguez.

Confrontan a James Rodríguez con el Pibe Valderrama: dicen lo que tiene el capitán de la Selección Colombia

Noticias Destacadas