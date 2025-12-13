Teo Gutiérrez le cobró a famoso periodista por la goleada de Junior: “Te lo digo de frente”

El experimentado delantero entró a los 59 minutos en reemplazo de Guillermo Paiva y provocó la expulsión de Sebastián Guzmán por un cabezazo sin balón.

Tolima estaba empezando a reaccionar en el segundo tiempo, pero esa tarjeta roja le terminó de arruinar la noche en el Metropolitano y permitió que Junior manejara los hilos con más tranquilidad.

Teo recibió una sonora ovación de la hinchada juniorista por su desempeño dentro de la cancha y también por las instrucciones que le dio a sus compañeros cuando estaba sentado en el banquillo.

Aunque no es titular indiscutible en el planteamiento de Alfredo Arias, se ha convertido en pieza clave para la motivación de un plantel que ya acaricia la undécima estrella.

Teófilo Gutiérrez cobrando un tiro de esquina en la final de Junior vs. Tolima. | Foto: Colprensa

Teo confrontó a Fabio Poveda

Luego de la goleada contra Tolima, Teófilo Gutiérrez atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa y tuvo un capítulo especial con el periodista Fabio Poveda Ruiz (hijo del recordado Fabio Poveda Márquez).

Poveda le preguntó sobre el partido de vuelta y cómo afrontarlo para no caer en relajaciones, pero Teo le tenía guardada una cuenta de cobro que pasó aprovechando el resultado.

“¿Disfrutaste el partido? Ah, porque no hablaste nada del partido", lanzó el delantero de La Chinita. “Tu papá tiene que estar feliz, porque era más hincha que tú”, agregó.

Teo se refiere a Fabio Poveda Márquez, escritor y periodista que durante años fue una de las voces más queridas por los hinchas del Junior y falleció el 18 de mayo de 1998.

"¿Disfrutaste del partido? ¿Porque no hablaste nada del partido? Ah, ok. Tu papá tiene que estar feliz, porque era más hincha que tú. Sí, sí, te lo digo a ti de frente, con mucho respeto y cariño.

Este equipo tiene fútbol y jerarquía." Teófilo Gutiérrez. pic.twitter.com/mvc7F0B7wf — 🎙Juan Pablo Rúa Jiménez🎙 (@JuanPabloRuaJim) December 13, 2025

“Te lo digo a ti de frente, con mucho respeto y cariño”, añadió Teo.

Luego de ese momento tenso, el jugador respondió a la pregunta sobre el partido de vuelta que se disputará el próximo martes en el Estadio Manuel Murillo Toro.

“Va a ser un partido atípico, un partido más, una final, vamos a ir con carácter, con personalidad y con fútbol porque este equipo tiene jerarquía. El grupo que pasamos no era fácil y Junior está acostumbrado a respetar a todos los rivales”, sentenció.

A un paso de la undécima

Junior solo tiene que mantener la ventaja en Ibagué para coronarse campeón, luego de hacer un partido de ida que rozó la perfección incluso antes de empezar.

La hinchada del cuadro tiburón se hizo presente en el Metropolitano con un espectacular recibimiento que se ganó los aplausos de otras aficiones y el reconocimiento de Teo Gutiérrez.