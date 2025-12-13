Suscribirse

Teo Gutiérrez le cobró a famoso periodista por la goleada de Junior: “Te lo digo de frente”

Momentos de tensión se vivieron en la rueda de prensa, luego de la contundente victoria rojiblanca en la final (ida) de la Liga Betplay 2025-II.

Redacción Semana
13 de diciembre de 2025, 2:33 p. m.
Teófilo Gutiérrez pasó factura en la rueda de prensa después de Junior 3-0 Tolima.
Teófilo Gutiérrez pasó factura en la rueda de prensa después de Junior 3-0 Tolima. | Foto: Dimayor

Teófilo Gutiérrez fue una de las figuras en la victoria de Junior sobre Deportes Tolima (3-0) por la gran final de la Liga Betplay 2025-II.

El experimentado delantero entró a los 59 minutos en reemplazo de Guillermo Paiva y provocó la expulsión de Sebastián Guzmán por un cabezazo sin balón.

Tolima estaba empezando a reaccionar en el segundo tiempo, pero esa tarjeta roja le terminó de arruinar la noche en el Metropolitano y permitió que Junior manejara los hilos con más tranquilidad.

Contexto: Carlos Antonio Vélez se regó tras la goleada de Junior a Tolima: esto dijo sobre Enamorado

Teo recibió una sonora ovación de la hinchada juniorista por su desempeño dentro de la cancha y también por las instrucciones que le dio a sus compañeros cuando estaba sentado en el banquillo.

Aunque no es titular indiscutible en el planteamiento de Alfredo Arias, se ha convertido en pieza clave para la motivación de un plantel que ya acaricia la undécima estrella.

Teófilo Gutiérrez cobrando un tiro de esquina en la final de Junior vs. Tolima.
Teófilo Gutiérrez cobrando un tiro de esquina en la final de Junior vs. Tolima. | Foto: Colprensa

Teo confrontó a Fabio Poveda

Luego de la goleada contra Tolima, Teófilo Gutiérrez atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa y tuvo un capítulo especial con el periodista Fabio Poveda Ruiz (hijo del recordado Fabio Poveda Márquez).

Poveda le preguntó sobre el partido de vuelta y cómo afrontarlo para no caer en relajaciones, pero Teo le tenía guardada una cuenta de cobro que pasó aprovechando el resultado.

Contexto: La reacción de Enamorado tras marcar uno de los mejores goles de 2025 y ser héroe de Junior en la final: “Humildad”

“¿Disfrutaste el partido? Ah, porque no hablaste nada del partido", lanzó el delantero de La Chinita. “Tu papá tiene que estar feliz, porque era más hincha que tú”, agregó.

Teo se refiere a Fabio Poveda Márquez, escritor y periodista que durante años fue una de las voces más queridas por los hinchas del Junior y falleció el 18 de mayo de 1998.

“Te lo digo a ti de frente, con mucho respeto y cariño”, añadió Teo.

Luego de ese momento tenso, el jugador respondió a la pregunta sobre el partido de vuelta que se disputará el próximo martes en el Estadio Manuel Murillo Toro.

“Va a ser un partido atípico, un partido más, una final, vamos a ir con carácter, con personalidad y con fútbol porque este equipo tiene jerarquía. El grupo que pasamos no era fácil y Junior está acostumbrado a respetar a todos los rivales”, sentenció.

A un paso de la undécima

Junior solo tiene que mantener la ventaja en Ibagué para coronarse campeón, luego de hacer un partido de ida que rozó la perfección incluso antes de empezar.

La hinchada del cuadro tiburón se hizo presente en el Metropolitano con un espectacular recibimiento que se ganó los aplausos de otras aficiones y el reconocimiento de Teo Gutiérrez.

“Felicitar a la gente, a mí me pareció ver una final de Libertadores. Este estadio quedó en la historia, lo van a renovar“, declaró el ídolo.

