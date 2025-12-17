Deportes

Teófilo Gutiérrez le pidió a Boca Juniors y River Plate que fichen a una estrella del Junior

Lo dijo en plena celebración por la estrella 11 del cuadro tiburón.

Redacción Deportes
17 de diciembre de 2025, 11:08 p. m.
Teófilo Gutiérrez llama a Boca Juniors y River Plate: les pide que consideren contratar a un jugador de Junior de Barranquilla.
Teófilo Gutiérrez llama a Boca Juniors y River Plate: les pide que consideren contratar a un jugador de Junior de Barranquilla.

En la noche del martes, 16 de diciembre, se vio feliz a Teófilo Gutiérrez celebrando la obtención de la estrella 11 con Junior de Barranquilla. Fue tanto así, que hasta el experimentado jugador le pidió a Boca Juniors y River Plate que pusieran sus ojos en una figura del tiburón.

La secuencia se volvió viral en redes: Jermein Peña, defensa de Junior, estaba hablando con El Heraldo en la celebración del título ante Deportes Tolima. Teófilo Gutiérrez irrumpió y le pidió al xeneize y al millonario para que ficharan al defensor de 26 años.

Teófilo Gutiérrez le pide a Boca Juniors y River Plate que fichen a Jermein Peña

“Solo quiero decir algo, perdón: River Plate y Boca Juniors, aquí lo tienen, no hay más. Así que mírenlo”, fueron las palabras de Teófilo Gutiérrez, que se volvieron rápidamente virales en redes sociales.

Jermein Peña fue titular con Junior en los dos partidos de la final en la Liga BetPlay 2025-ll. Resultó clave en defensa, y eso se traduce en números: tanto él como sus compañeros evitaron que Tolima hiciera gol en 180 minutos, algo bastante destacable.

Es el segundo título que Jermein Peña consigue con Junior de Barranquilla, pues también integró la nómina ganadora de la décima estrella en el clausura 2023. Para dicha oportunidad, vencieron a Medellín en el Atanasio Girardot.

¿Jermein Peña podría irse para Boca Juniors o River Plate?

Teo Gutiérrez se portó como un verdadero capitán al pedir que dos clubes tan grandes, como Boca Juniors o River Plate, se fijen en Jermein Peña. El defensor tiene contrato con Junior hasta junio de 2026, y ostenta un valor en el mercado de 650 mil euros según Transfermarkt.

Así no sean ni Boca Junior ni River Plate, puede que Jermein Peña tenga mercado en los días venideros. Sus actuaciones le permitirían abrirse paso en el fútbol del exterior, algo positivo de cara a su carrera en el futuro.

Jermein Peña, defensor central al servicio de Junior de Barranquilla.
Jermein Peña, defensor central al servicio de Junior de Barranquilla. Foto: Getty Images

Eso sí, resta esperar si la directiva de Junior le renueva a Jermein Peña, pues la Copa Libertadores 2026 asoma en fase de grupos y el tiburón quiere tener a su mejor nómina en competencia.

Teófilo Gutiérrez, querido en River Plate y no tan querido en Boca Juniors

Dos títulos nacionales y tres internacionales, entre ellos la Copa Libertadores 2015, dejan a Teófilo Gutiérrez como uno de los jugadores más recordados en River Plate a lo largo de los últimos años.

Teófilo Gutiérrez con la camiseta de River Plate.
Teófilo Gutiérrez con la camiseta de River Plate. Foto: LatinContent via Getty Images

Sus actuaciones en el millo generan cariño en el hincha, pero no tanto así en Boca Junios. Los xeneizes lo recuerdan por sus gestos de celebración que no gustaron para nada.

