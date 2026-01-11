Con Falcao García, así sería el equipo de gala de Millonarios en 2026: nómina de lujo

Radamel Falcao García se convirtió en el fichaje más relevante de la segunda semana del Fútbol Profesional Colombiano. Si bien al término de la semana también se mencionó a Luis Fernando Muriel para Junior, el Tigre se llevó los reflectores al ser un movimiento inesperado ejecutado por los de Bogotá.

Con el arribo del atacante samario a la plantilla embajadora se dio por cerrado el mercado para los que serán dirigidos por el técnico, Hernán Torres.

Carlos Darwin Quintero fue el primer refuerzo que llegó a Millonarios para 2026. Foto: Captura a X @MillosFCoficial

Después de sumar a Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia, Julián Angulo, Rodrigo Ureña y pendiente por oficializarse el tema del extranjero, Rodrigo Contreras, lo que se comentó es que la dirigencia había puesto un freno a seguir contratando más jugadores.

Es decir, que tras estos movimientos citados, ya se podría pensar de manera clara en cómo sería el equipo de gala de Millonarios para el 2026, donde el reto es clasificar en Liga BetPlay y Copa Sudamericana.

En caso de tener todos los jugadores a disposición del grupo conformado por 25 -tal como lo estipula Dimayor-, el cuadro capitalino podría parar un equipo con cuatro defensas, dos volantes de recuperación, dos de armado y dos delanteros.

Equipo de gala de Millonarios 2026

4-4-2: Guillermo de Amores; Samuel Martín, Andrés Llinás, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Rodrigo Ureña, David Mackalister Silva; Leonardo Castro, Falcao García.

Director Técnico: Hernán Torres.

Hernán Torres fue mantenido en el cargo como DT de Millonarios para 2026. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

De los recién llegados, allí aparecen seis, quienes darían un fresco al cuadro que se le vio corto durante la campaña anterior. Adicional, varios de estos aportarían experiencia a un conjunto donde predominaba la inexperiencia de los jóvenes canteranos.

Con dicha apuesta de jugadores de recorrido, otros más jóvenes y la base que ya se tenía, el elenco albiazul le apuesta a poder ser nuevamente protagonista en el balompié colombiano.

Pretemporada y puesta a punto

Como es habitual y antes del inicio del torneo de manera formal, los clubes realizan una pretemporada en la que hacen trabajos físicos, pero también suman minutos de juegos con partidos amistosos.

Millonarios llevaba desde diciembre pasado haciendo su preparación, luego de haber salido de manera temprana de la disputa de las finales al no clasificar a los cuadrangulares de Liga en 2025-II.

Una renovación total del plantel tuvo Millonarios para 2026. Foto: Colprensa

Ahora, ya ha vuelto a ultimar detalles y ver cómo la idea del técnico Torres se empieza a plasmar en el campo. Para tener una idea realista de si se va por buen camino, en los próximos días jugarán ante dos potencias de Argentina.

River Plate será el primer rival de los azules este domingo, 11 de enero, en un juego que se va a celebrar en Uruguay. A los tres días estarán de regreso al país albiceleste, donde se han concentrado, para cruzarse con Boca Juniors en la mítica Bombonera.

Para dichos partidos se desconoce si Falcao tendrá minutos, pues este ya entrena a la par del grupo en el sur del continente, pero no tiene conocimiento en profundidad como varios de los otros de lo que se está gestando para 2026.

Será cuestión de esperar en la previa de ambos partidos, si el profesor Torres decide la inclusión del ídolo azul, que tendrá su ‘último baile’ a los 40 años.