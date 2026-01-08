Millonarios dejó ir joya: confirmó salida al exterior de delantero tras la llegada de Falcao

Se sigue depurando la nómina de Millonarios para 2026, como se ha venido haciendo a lo largo de los últimos meses. Uno de los últimos en salir fue un atacante que era de las entrañas del club, al haber sido formado allí.

Si bien el mencionado era una activo del equipo, no había dado lo esperado cuando se le dieron las oportunidades de ser parte del primer equipo. Después de haberle dado chances, así como haberlo prestado a otros clubes para mejorar su rendimiento, en las últimas horas se supo que le dieron vía libre para irse.

Por medio de un corto pero contundente comunicado oficial: “Millonarios FC informa que Juan Esteban Carvajal ha sido transferido al Club Phoenix Rising de la USL Championship de Estados Unidos”.

Para el de 22 años esta oportunidad le llega en un momento clave de la carrera, pues allí se espera que pueda lograr la continuidad que no pudo tener en Millonarios ante la estadía de otros en su puesto como Leonardo Castro, Santiago Giordana y ahora, la vuelta de Falcao García.

“A Juan Esteban Carvajal le deseamos muchos éxitos en sus próximos proyectos”, le auguró el equipo que lo formó en la misiva.

Filtran decisión en Millonarios por llegada de Falcao García que alborota el avispero

Carvajal tendrá en Norteamérica su primera experiencia internacional a su corta edad. En 2024-II fue prestado a La Equidad, donde pudo jugar apenas 9 partidos y anotar un tanto.

Durante el año más reciente a 2026 su participación con el técnico Hernán Torres fue nula. Apenas se le vio entrar en dos partidos, en los que pudo marcar una vez. Si bien fue efectivo ante la oportunidad dada, se anticipaba que su salida estaba próxima.

Este delantero corre la misma suerte de otros tantos del plantel azul, a los cuales se les comunicó para el año que recién empieza, que no seguirían.

Millonarios sacaría más de cinco jugadores del plantel para 2026 Foto: Colprensa

Samuel Asprilla (22) - Lateral Izquierdo

Jhoan Hernández (19) - Lateral Izquierdo

Sander Navarro (22) - Lateral Derecho

Juan Carvajal (22) - Delantero

Brayan Cuero (21) - Delantero

Jhon Largacha (24) - Extremo

Por estos días, los otros cinco de la lista que se cita también están probando suerte en planteles del balompié colombiano, para saber en cuál pueden llegar a estabilizarse y continuar la carrera profesional.

Falcao era la prioridad de Millonarios

En silencio, la dirigencia de Millonarios trabajó la incorporación de Radamel Falcao García para que este tuviera ‘The Last Dance’ en 2026.

Con este golpe de opinión, el elenco azul dio por terminado su periodo de fichajes en el que también incorporó a Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia, Julián Angulo, Rodrigo Ureña y pendiente por oficializarse el tema del extranjero, Rodrigo Contreras.

Falcao le envió un mensaje a la hinchada de Millonarios: primeras palabras sobre su regreso

Un día después de que se anunciase al Tigre, la prensa al pendiente de los embajadores dieron a conocer que estos ‘cerraron el mercado de fichajes’.

Al parecer, y de no presentarse una sorpresa mayúscula, el plantel de Millonarios ya tendría sus 25 elegidos para afrontar los torneos del año. Por fuera también se quedarán Juan Carlos Pereira, Nicolás Giraldo y Nicolás Arévalo, quien irá transferido al fútbol ucraniano.