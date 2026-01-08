Deportes

Filtran decisión en Millonarios por llegada de Falcao García que alborota el avispero

Una última movida de la dirigencia se habría conocido tras el arribo del 9. En la hinchada el descontento se empieza a notar.

Redacción Deportes
8 de enero de 2026, 2:38 p. m.
Llegada de Falcao García habría generado última decisión en Millonarios
Llegada de Falcao García habría generado última decisión en Millonarios Foto: Colprensa / @MillosFCoficial

Millonarios celebraba un día antes por la llegada de Falcao García al plantel, pero este jueves, ha caído una información sumamente dura para la afición que esperaba seguir por la senda de las buenas noticias en 2026.

Sin ser oficial, uno de los comunicadores con mayor conocimiento de la actualidad del azul, ha sentenciado en sus redes sociales que “con Falcao se cerró el mercado de fichajes”.

Presentación del nuevo jugador de Millonarios FC, Radamel Falcao García, en el estadio Nemesio Camacho el Campin. Bogotá. Julio 16 de 2024.
Radamel Falcao García, delantero colombiano Foto: Mariano Vimos

Eso lo que indicaría es que tras los negocios de Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia, Julián Angulo, Rodrigo Ureña y pendiente por oficializarse el tema del extranjero, Rodrigo Contreras, la conformación del equipo ya estaría lista para las competencias del año.

Uno de los motivos entregados por el comunicador sobre este, estaría directamente relacionado con la cantidad de jugadores autorizados para tener en la plantilla. Además, de que por costos se hace necesario priorizar otras cuestiones.

Novedades en Millonarios tras el arribo de Falcao García para 2026
Novedades en Millonarios tras el arribo de Falcao García para 2026 Foto: Captura a @alexisnoticias

“El tema de los 25 en nómina limita y no se puede ir el dinero en indemnizaciones por cortar contratos”, explica Alexis Rodríguez, de Win Sports, en X.

A la par de esa determinación certera del cuadro azul, también reveló que tres nombres más están en la puerta de salida para el proyecto de Hernán Torres. Uno será transferido al exterior, mientras los otros dos deberán buscar la continuidad de sus carreras.

Quien irá a tener su primera experiencia fuera de Colombia será Nicolás Arévalo, el cual “debe viajar la próxima semana” a Ucrania, donde firmará con Metalist.

Prensa argentina reacciona a la elección de Falcao, por Millonarios, tras sonar en clubes de ese país

Otro volante que desde hace tiempo estaba en duda tampoco será sumado a los trabajos con el primer equipo. “Juan Carlos Pereira no entra en lista de 25 este semestre”, aseveraron.

Del lateral Nicolás Giraldo, el cual llegó hace un tiempo con expectativas altas que se fueron diluyendo, también se supo que “no será tenido en cuenta y se busca una salida negociada”.

Aprovechando el auge del arribo de Falcao García para su tercer ciclo, el club embajador sacó su plan de abonos, con el que esperan tener éxito total en ventas y retornar algo de la inversión ejecutada en los fichajes que ya se lograron concretar.

Contrato de Falcao para 2026

En principio, el cuadro bogotano pudo establecer un acuerdo con el goleador de 40 años por seis meses (hasta junio). Se desconoce que se pueda dar una extensión, pero sería viable si se logran los objetivos deportivos trazados.

Millonarios dio con sentido video la bienvenida a Falcao García para 2026
Millonarios dio con sentido video la bienvenida a Falcao García para 2026 Foto: Captura a video de @MillosFCoficial

Por estos días Millonarios hará parte de una gira de pretemporada en donde jugará ante River Plate y Boca Juniors, ambos de Argentina. Allí será el primer contacto del Tigre con sus compañeros.

De acuerdo a la información suministrada por los medios oficiales del equipo azul, los partidos están programados para el 11 y 14 de enero, respectivamente.

Estos son los partidos que Falcao García se perderá en Millonarios: vieja sanción lo condena

El primer juego será ante el millonario, en Uruguay. Una vez disputado este, el club cafetero irá de regreso a Argentina, donde a los tres días se medirá a Boca Juniors en el mítico estadio de La Bombonera.

Falcao se sumará a Millonarios en suelo argentino, donde se pondrá a disposición del cuerpo técnico para afinar la idea de juego.

