Deportes

Estos son los partidos que Falcao García se perderá en Millonarios: vieja sanción lo condena

El Tigre firmó su regreso al conjunto embajador para un último baile, sin embargo, tendrá que esperar.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

7 de enero de 2026, 2:48 p. m.
Falcao García debe partidos de suspensión en la Liga BetPlay
Falcao García debe partidos de suspensión en la Liga BetPlay Foto: Getty Images

Radamel Falcao García es nuevo jugador de Millonarios. El Tigre regresó para un “último baile” y se sumará a las órdenes del técnico Hernán Torres de cara al primer semestre de 2026.

La dirigencia del cuadro embajador mantuvo el secreto bien guardado hasta este miércoles, 7 de enero, cuando hicieron el anuncio oficial en redes sociales.

Falcao no está convocado para el amistoso contra River Plate y su presencia para enfrentar a Independiente o Boca Juniors sigue en duda.

Aunque los hinchas ya quieren verlo sobre la cancha, su debut oficial con la camiseta de Millonarios tendrá que esperar al menos hasta febrero.

Deportes

La reacción de Vincent Kompany tras el partidazo de Luis Díaz y sus mágicas jugadas: se emocionó

Deportes

‘The Last Dance’ de Falcao García en Millonarios: confirman la vuelta del Tigre para 2026

Deportes

Santa Fe eligió el reemplazo de Harold Mosquera: está listo y llega desde Atlético Nacional

Deportes

Esposa de Falcao García dio pistas sobre su regreso a Millonarios: así ilusionó a los hinchas

Deportes

América de Cali confirmó el fichaje brasileño que venía sonando: se arma para Copa Sudamericana

Deportes

La publicación del hijo de Gustavo Serpa que aumenta el deseo de Millonarios con Falcao: ‘The Last Dance’

Deportes

Técnico de Wolverhampton deja todo claro sobre Jhon Arias y retumba en Selección Colombia

Deportes

¿Falcao García regresa a Millonarios? La dirigencia del club dio su veredicto final

Deportes

La lista de equipos que quieren a Falcao García: estos son sus cuatro posibles destinos

Deportes

Primer directivo que acepta gusto por Falcao García: filtró estado el negocio para que sea fichado

¿Cuántas fechas de sanción debe Falcao en la Liga BetPlay?

Antes de irse en junio del año pasado, Falcao García salió en rueda de prensa y cuestionó el trabajo de los árbitros asegurando que habían tomado decisiones deliberadas en contra de Millonarios.

Esa crítica no fue bien recibida por la comisión disciplinaria de Dimayor, que después de deliberar y escuchar los descargos del club decidió imponerle una fuerte sanción.

Falcao debe pagar cuatro fechas de suspensión y una multa de 21.352.500 pesos colombianos.

Esposa de Falcao García dio pistas sobre su regreso a Millonarios: así ilusionó a los hinchas

En ese orden de ideas, el Tigre se perdería las primeras cuatro fechas del campeonato: contra Atlético Bucaramanga (V), contra Junior de Barranquilla (L), contra Deportivo Pasto (V) y contra Independiente Medellín (L).

Su regreso a las canchas, dependiendo del calendario, sería en la quinta fecha contra el Deportivo Cali de Alberto Gamero en el Estadio Palmaseca.

Luego de eso tendrá plena libertad para jugar y estará disponible en la fase preliminar de Copa Sudamericana contra Atlético Nacional en el Atanasio Girardot de Medellín.

Los objetivos de Millonarios apuntan a lo más alto. Después de invertir en fichajes y cambiar piezas en la parte administrativa, el conjunto bogotano le apunta a la estrella 17.

Radamel Falcao fue la figura de Millonarios en el partido contra Atlético Nacional.
Radamel Falcao en su último partido contra Atlético Nacional. Foto: David Jaramillo / Colprensa

Así fue el comunicado oficial de Millonarios

Este será el tercer semestre de Radamel como jugador de Millonarios. En los dos anteriores quedó a un partido de acceder a la final y ahora busca tomar revancha.

En el comunicado oficial, el cuadro embajador explicó las razones por las que intentaron convencerlo y le abrieron las puertas para volver pese a las ofertas que tenía en el exterior.

“En la vida hay decisiones que se toman con convicción y también con lo que uno siente. El amor no siempre es fácil, pero siempre es sincero. Cuando lo que se siente es real, siempre encuentra el camino de vuelta”, apuntaron.

“Millonarios no es un lugar al que se llega, es un lugar que se queda porque hay historias que no se cierran con el tiempo, se viven hasta el final. Hay amores que merecen un último baile”, termina el video oficial.

YouTube video _uyhL_RqwiQ thumbnail

Más de Deportes

Falcao García debe partidos de suspensión en la Liga BetPlay.

Estos son los partidos que Falcao García se perderá en Millonarios: vieja sanción lo condena

Vincent Kompany, técnico del Bayern Múnich, habló sobre la victoria contra Salzburg.

La reacción de Vincent Kompany tras el partidazo de Luis Díaz y sus mágicas jugadas: se emocionó

Falcao García estará de regreso a Millonarios en 2026, para cumplir su tercer ciclo

‘The Last Dance’ de Falcao García en Millonarios: confirman la vuelta del Tigre para 2026

Desde Atlético Nacional llega el nuevo refuerzo para el ataque santafereño.

Santa Fe eligió el reemplazo de Harold Mosquera: está listo y llega desde Atlético Nacional

Falcao García y su esposa, Lorelei Tarón en la gala del sorteo del Mundial 2026

Esposa de Falcao García dio pistas sobre su regreso a Millonarios: así ilusionó a los hinchas

América de Cali confirma más refuerzos para 2026.

América de Cali confirmó el fichaje brasileño que venía sonando: se arma para Copa Sudamericana

Falcao García en un saludo con Gustavo Serpa en Millonarios

La publicación del hijo de Gustavo Serpa que aumenta el deseo de Millonarios con Falcao: ‘The Last Dance’

Robert Edwards junto al colombiano Jhon Arias en Wolverhampton.

Técnico de Wolverhampton deja todo claro sobre Jhon Arias y retumba en Selección Colombia

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, se refiere a los posibles fichajes.

Hansi Flick le habla claro a los hinchas de Barcelona por el mercado de invierno: esto pasará con los fichajes

Fabio Cannavaro y Néstor Lorenzo.

La curiosa forma en la que Lorenzo define a la Uzbekistán de Cannavaro, rival en el Mundial: “Hay que trabajarlos”

Noticias Destacadas