Estos son los partidos que Falcao García se perderá en Millonarios: vieja sanción lo condena

Radamel Falcao García es nuevo jugador de Millonarios. El Tigre regresó para un “último baile” y se sumará a las órdenes del técnico Hernán Torres de cara al primer semestre de 2026.

La dirigencia del cuadro embajador mantuvo el secreto bien guardado hasta este miércoles, 7 de enero, cuando hicieron el anuncio oficial en redes sociales.

Falcao no está convocado para el amistoso contra River Plate y su presencia para enfrentar a Independiente o Boca Juniors sigue en duda.

Aunque los hinchas ya quieren verlo sobre la cancha, su debut oficial con la camiseta de Millonarios tendrá que esperar al menos hasta febrero.

¿Cuántas fechas de sanción debe Falcao en la Liga BetPlay?

Antes de irse en junio del año pasado, Falcao García salió en rueda de prensa y cuestionó el trabajo de los árbitros asegurando que habían tomado decisiones deliberadas en contra de Millonarios.

Esa crítica no fue bien recibida por la comisión disciplinaria de Dimayor, que después de deliberar y escuchar los descargos del club decidió imponerle una fuerte sanción.

Falcao debe pagar cuatro fechas de suspensión y una multa de 21.352.500 pesos colombianos.

Esposa de Falcao García dio pistas sobre su regreso a Millonarios: así ilusionó a los hinchas

En ese orden de ideas, el Tigre se perdería las primeras cuatro fechas del campeonato: contra Atlético Bucaramanga (V), contra Junior de Barranquilla (L), contra Deportivo Pasto (V) y contra Independiente Medellín (L).

Su regreso a las canchas, dependiendo del calendario, sería en la quinta fecha contra el Deportivo Cali de Alberto Gamero en el Estadio Palmaseca.

Luego de eso tendrá plena libertad para jugar y estará disponible en la fase preliminar de Copa Sudamericana contra Atlético Nacional en el Atanasio Girardot de Medellín.

Los objetivos de Millonarios apuntan a lo más alto. Después de invertir en fichajes y cambiar piezas en la parte administrativa, el conjunto bogotano le apunta a la estrella 17.

Radamel Falcao en su último partido contra Atlético Nacional. Foto: David Jaramillo / Colprensa

Así fue el comunicado oficial de Millonarios

Este será el tercer semestre de Radamel como jugador de Millonarios. En los dos anteriores quedó a un partido de acceder a la final y ahora busca tomar revancha.

En el comunicado oficial, el cuadro embajador explicó las razones por las que intentaron convencerlo y le abrieron las puertas para volver pese a las ofertas que tenía en el exterior.

“En la vida hay decisiones que se toman con convicción y también con lo que uno siente. El amor no siempre es fácil, pero siempre es sincero. Cuando lo que se siente es real, siempre encuentra el camino de vuelta”, apuntaron.

“Millonarios no es un lugar al que se llega, es un lugar que se queda porque hay historias que no se cierran con el tiempo, se viven hasta el final. Hay amores que merecen un último baile”, termina el video oficial.