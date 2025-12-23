Ya se conoce el día y la hora de 2026 en la que Atlético Nacional y Millonarios jugarán por quedarse con el cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Después del sorteo hecho la semana pasada, el dato que quedaba pendiente fue el confirmado en las últimas horas por Conmebol.

A partido único, que se jugará en el Atanasio Girardot, estarán definiendo cuál de los dos poderosos de Colombia pasen a la siguiente ronda del certamen internacional.

Nacional vs. Millonarios de Copa Sudamericana podría no tener hinchada visitante como lo dicen las reglas de Conmebol Foto: Colprensa / Getty Images

Así mismo, en la otra llave integrada por América de Cali y Atlético Bucaramanga, estos estarán jugando un día después permanencia en el segundo torneo de mayor importancia de Sudamérica.

La comunicación oficial saliente del máximo ente del balompié sudamericano, fue la que informó que en la primera semana de marzo se estará jugando la fase previa para los cuatro equipos colombianos involucrados.

Día y hora confirmadas:

Atlético Nacional vs. Millonarios

Miércoles 4 de marzo a las 7:30 p.m.

América de Cali vs. Atlético Bucaramanga

Jueves 5 de marzo a las 7:30 p.m.

El mensaje que Atlético Nacional le dejó a Millonarios tras conocer que se enfrentarán en la Copa Sudamericana

Para fortuna del público, el horario para acompañar o visualizar el partido decisivo para sus clubes no es en una hora avanzada de la noche. Dicha determinación le permitirá a los clubes contar con la asistencia masiva de sus aficionados en Medellín y Cali, respectivamente.

¿Habrá hinchada visitante?

Según lo estipula la entidad rectora del balompié sudamericano, el equipo que actúe como local en esa llave deberá garantizar, como mínimo, un cupo de 2.000 entradas para la hinchada visitante, en este caso, Millonarios.

Desde hace ya bastante tiempo, por motivos de seguridad, las autoridades de Medellín han restringido el ingreso de aficionados bogotanos cuando estos partidos se disputan allí. No obstante, al tratarse en esta ocasión de una norma impuesta por un ente superior, se debería garantizar el acceso de los hinchas del embajador al estadio Atanasio Girardot.

Atanasio Girardot solo suele recibir hinchada visitante en los clásicos ante DIM. Foto: Colprensa

Pero atención: según lo dio a conocer el pasado viernes el periodista Juan Felipe Cadavid, en La FM, “hecha la ley, hecha la trampa”.

De acuerdo con el comunicador, en caso de que Nacional pague una multa de 76 millones de pesos colombianos (20 mil dólares), podría disputar el encuentro con exclusividad de su afición en las tribunas del estadio de Medellín.

Aunque a simple vista la cifra parezca elevada para Colombia, en la industria del fútbol se trata de un valor que no sería difícil de recuperar para el conjunto verde. Además, en un partido de tanta relevancia ante Millonarios, obtendrían esa “ventaja” de no contar con hinchas visitantes en alguna tribuna.

Alfredo Morelos se aleja de Atlético Nacional: técnico de Santos tomó decisión que complica todo

Así fichan para Sudamericana

Hasta la fecha quien más se mueve en el mercado es Millonarios, que era el que contaba con mayor premura para dar a sus aficionados noticias de nuevos nombres de cara al 2026.

Entre tanto, Nacional está definiendo primero lo que serían las salidas, la depuración de una nómina que está casi completa y a la que le faltan par fichas. Entre las posibilidades está que contraten a Santiago Arias o Wilmar Barrios, como los nombres de mayor relevancia.