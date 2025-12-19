Deportes

El mensaje que Atlético Nacional le dejó a Millonarios tras conocer que se enfrentarán en la Copa Sudamericana

Esta es una semana que dejó a Atlético Nacional campeón y con el rival definido en la fase previa de la Copa Sudamericana. Habrá clásico colombiano ante la mirada de todo el continente.

William Horacio Perilla Gamboa

20 de diciembre de 2025, 3:44 a. m.
Jorge Arias pelea un balón con Alfredo Morelos. Foto: Lina Gasca

Atlético Nacional tuvo una semana con varias novedades que alteraron su palmarés y dejaron su panorama listo a nivel internacional para la temporada 2026. El equipo verde consiguió el título de Copa Colombia para llegar a 37 trofeos en su historia y alargar la espectacular racha de ocho finales jugadas y ninguna perdida. Este trofeo le permitió hacer efectiva la clasificación a la Copa Sudamericana, más allá de que ya lo había confirmado a través de la reclasificación.

Mientras fue una semana de festejos, también de mucha reflexión, con la mirada de los críticos que dicen que el año de Atlético Nacional fue un fracaso. Lo cierto es que el verdolaga ganó dos títulos en el 2025 (Superliga y Copa) y pudo clasificar a torneo Conmebol en el 2026. Por otra parte, sí quedó en deuda tras quedar eliminado en una serie de Copa Libertadores ante un flojo São Paulo y ni siquiera fue finalista en la Liga Betplay.

El año 2026 se le presenta con una grande obligación y es que en marzo se colocará en riesgo con la serie a partido único contra Millonarios en la Copa Sudamericana 2026 y no puede fallar. Apenas en el primer trimestre del año los dos grandes de Colombia serán puestos a prueba en el Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín.

Nacional se alista para no fallar y Millonarios esperar asaltar de nuevo el máximo escenario donde el equipo verde es local. Seguramente, será un partido pintado de verde en las gradas luego del sorteo que determinó que el Atanasio Girardot era el escenario elegido. El verdolaga en sus redes sociales le dejó un mensaje a su eterno rival.

Nacional palpita el partido contra Millonarios en la Sudamericana

En sus redes sociales oficiales, Atlético Nacional lanzó un mensaje y una publicación anunciando el rival y el partido por la Sudamericana. En una imagen prediseñada, colocó el escudo de Millonarios con unos hinchas verdes en el fondo.

En la misma imagen está la información del partido, que se jugará el próximo 4 de marzo con hora por confirmar, en el Atanasio Girardot. Además, agrega un mensaje a modo advertencia en el que se lee: “Nos vemos de nuevo” y menciona la cuenta oficial del torneo.

Pantallazo X: @nacionaloficial
Pantallazo X: @nacionaloficial Foto: Pantallazo X: @nacionaloficial

Por otra parte, el sorteo dejó a América de Cali en el otro cruce contra Atlético Bucaramanga, un partido que se disputará en el estadio Pascual Guerrero. Los ganadores de ambos compromisos asistirán a la fase de grupos de la Copa Sudamericana y allí los primeros pasarán directamente a los octavos de final.

