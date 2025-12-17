Atlético Nacional domina el palmarés de la Copa Colombia y avisa a Millonarios y América: Así va el listado

Atlético Nacional se aferra a su condición de grande y ganador y le da otro certero golpe al fútbol colombiano y a sus principales competidores en la historia, donde se destacan Millonarios y América de Cali, más su rival de patio (Independiente Medellín). Mientras algunos especialistas consideran el 2025 como fracaso en el equipo verde, lo cierto es que suma cuatro títulos en casi un año en el FPC.

Y lo otro cierto es que Millonarios y América de Cali pelean por ser el gran clásico del fútbol colombiano en rivalidad con Atlético Nacional. Y esas rivalidades, más el envidiable palmarés de 37 títulos, siendo el más abultado del fútbol colombiano, lo convierten no solo en el más ganador, sino en el más grande del fútbol colombiano.

Aunque la prioridad era la Liga Betplay y el cupo a Copa Libertadores, la Copa Betplay termina salvando el semestre no solo por ser un título más sino por lo que representa y el momento en el que el ‘Verdolaga’ lo gana. En febrero próximo cumplirá un año de competencia con cuatro títulos más en su palmarés y además sigue siendo el máximo ganador de esta competencia en la historia.

Nómina campeona de Atlético Nacional previo a la final de vuelta de la Copa Colombia 2025, contra el Independiente Medellín. Foto: David Jaramillo / Colprensa

Por si fuera poco, el dato destruye cualquier opinión, pues sumó su octavo título en la Copa Betplay con la increíble racha de ninguna final perdida. Es decir, que siempre que es finalista de este torneo, levanta trofeo. Se agrega, para sellar su grandeza, que tras vencer al DIM, es la tercera corona que suma de forma consecutiva en esta competición.

El palmarés de la Copa Betplay que domina Atlético Nacional

Tras su nueva corona en Copa Betplay y el número 37 en su palmarés contando todas las competiciones, Atlético Nacional es el número uno en el listado de campeones y no es más que un duro golpe para sus máximos competidores en la historia. Le saca mucha diferencia al segundo y América de Cali nunca ha ganado este formato de competencia.

Equipo Títulos Años Campeón Atlético Nacional 8 2012, 2013, 2016, 2018, 2021, 2023, 2024, 2025. Millonarios 3 1953, 2011, 2022. Independiente Medellín 3 1981, 2019, 2020. Independiente Santa Fe 2 1989, 2009. Junior de Barranquilla 2 2015, 2017. Boca Juniors de Cali 1 1951. La Equidad 1 2008. Deportes Tolima 1 2014. Deportivo Cali 1 2010. Once Caldas 1 2017

Atlético Nacional pasa la página, se concentra en el mercado de pases del fútbol colombiano y disfruta de su octava corona en la Copa Betplay. Además, se alista para enfrentar la Copa Sudamericana 2026, en un año clave donde el título de Liga es la principal obligación.