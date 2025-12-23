Deportes

Alfredo Morelos se aleja de Atlético Nacional: técnico de Santos tomó decisión que complica todo

Hay un giro drástico en la situación de Morelos por los planes del entrenador argentino Juan Pablo Vojvoda.

Sebastián Clavijo García

23 de diciembre de 2025, 4:09 p. m.
Alfredo Morelos, delantero y figura de Atlético Nacional.
Alfredo Morelos, delantero y figura de Atlético Nacional. Foto: Colprensa

Santos salvó la categoría y se metió a la lista de participantes de la Copa Sudamericana 2026, situación que complica la continuidad de Alfredo Morelos en Atlético Nacional.

Y es que la dirigencia del conjunto brasileño quiere hacer respetar el contrato que tienen firmado hasta diciembre de 2026.

Los cinco refuerzos que busca Atlético Nacional para el 2025: Presidente del equipo lo confirmó

En caso que Nacional no esté dispuesto a ejecutar la opción de compra, Morelos tendrá que volver a Brasil para presentarse a entrenamientos bajo las órdenes del técnico argentino Juan Pablo Vojvoda.

Ese nombre juega un rol fundamental en el futuro de Morelos para 2026.

Según información recogida por el periodista Julián Capera, hay indicios de que Vojvoda quiere tener cerca al ‘Búfalo’ para evaluar su posible incorporación a la plantilla del próximo año.

Alfredo Morelos expresó públicamente su intención de seguir en Atlético Nacional.
Alfredo Morelos expresó públicamente su intención de seguir en Atlético Nacional. Foto: Colprensa: David Jaramillo

Santos espera a Morelos

“Con Santos la comunicación no está siendo tan fluida como quisiera Atlético Nacional para definir el tema y él tiene contrato hasta el 31 de diciembre, un año más de contrato”, indicó Capera.

En ese sentido no había novedades, sin embargo, desde Brasil aseguran que Vojvoda espera a Alfredo Morelos para los primeros trabajos de pretemporada en enero.

Atlético Nacional busca el reemplazo de Marino Hinestroza: “preguntó” por figura de América de Cali

“Vojvoda quisiera que viniera, que se presentara, que entrenara con el equipo porque hace algunas semanas, algunos meses, parecía muy difícil que Morelos fuera a ser tenido en cuenta. No ha estado fácil conseguir un delantero para ellos. Quisieron a Gabigol, otros nombres de alto perfil y no ha sido sencillo”, agregó.

En ese orden de ideas, Morelos es contemplado como un posible refuerzo para el ataque y haría dupla junto a Neymar en la próxima temporada.

“Hoy el entrenador quisiera que viniera, se presentara, poder verlo en algunos entrenamientos y tomar una decisión respecto a si quiere contar con él, que eso cambia también un poquito el panorama de Alfredo Morelos”, completó Capera.

¿Cuánto vale el fichaje de Alfredo Morelos?

Atlético Nacional sigue en su plan de lograr una extensión de préstamo, pero la falta de comunicación con Santos ha hecho prácticamente imposible llegar a un acuerdo.

Morelos ha dicho públicamente que quiere quedarse, que su familia es feliz en Medellín y quiere sumar más títulos en el conjunto verdolaga, pero Santos es el juez en este lío.

Los brasileños siguen parados en la raya: no quieren agregar meses al préstamo del jugador y solo lo dejarán salir si Atlético Nacional deposita una buena suma de dinero.

El pase de Alfredo Morelos estaría sobre los 5 millones de dólares, una suma alta para cualquier equipo del fútbol profesional colombiano. La dirigencia del equipo antioqueo estaría pensando en comprar un porcentaje de sus derechos, pero eso todavía no ha llegado a convencer a Santos.

