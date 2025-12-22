Deportes

La cirugía que se hizo Neymar y que lo acerca al Mundial 2026 con Brasil: “Fue un éxito”

Santos, el equipo de Neymar, dio detalles por medio de un comunicado oficial.

Redacción Deportes
23 de diciembre de 2025, 1:39 a. m.
El astro brasileño Neymar Jr. fue operado con éxito este lunes de una lesión en la rodilla izquierda, anunció su club, Santos.

Neymar, de 33 años, tuvo una temporada difícil por recurrentes lesiones en su regreso al club de Pelé, pero fue pieza clave para la permanencia del equipo en la primera división del Brasileirão.

Su gran objetivo es llegar con la Selección de Brasil al Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

“Se realizó una artroscopia para tratar una lesión del menisco medial”, informó el Santos en un comunicado.

“La cirugía fue exitosa y el jugador se encuentra bien”, agregó el texto.

La intervención quirúrgica fue llevada a cabo por el médico de la selección brasileña de fútbol, Rodrigo Lasmar.

Neymar sumó ocho goles y una asistencia en 20 partidos jugados en la liga brasileña 2025.

Cinco de sus dianas llegaron en las últimas cinco fechas del campeonato, cuando el Santos luchaba por evitar el descenso.

El exjugador de Barcelona y Paris Saint-Germain tiene contrato hasta fin de año, pero negocia una renovación.

“Queremos la permanencia de Neymar”, adelantó el presidente del club, Marcelo Teixeira, en la rueda de prensa posterior al triunfo 3-0 del Peixe en Vila Belmiro contra el Cruzeiro, el pasado 7 de diciembre, resultado que selló la permanencia en la Serie A.

Máximo anotador histórico de la Seleção de Brasil, con 79 goles, el atacante jugó el último de sus 128 encuentros con la camiseta verdeamarela el 17 de octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión de ligamentos.

Aún no ha sido convocado en el ciclo del italiano Carlo Ancelotti, que comenzó en junio.

“Vamos a hacer lo posible y lo imposible para traer la Copa del Mundo a Brasil (...). ¡Ey, Ancelotti, ayúdanos!”, dijo Neymar el fin de semana en un concierto del músico brasileño Thiaginho en São Paulo.

El pentacampeón mundial Brasil comparte grupo con Marruecos, Haití y Escocia en la primera fase del Mundial.

¿Último Mundial de Neymar?

Para el Mundial 2026, Neymar tendrá 34 años. Esto quiere decir que de cara a la cita orbital de 2030 ya habrá cumplido los 38 años y la pegunta generalizada es: ¿Es United 2026 la última oportunidad de Neymar para levantar el máximo trofeo?

Neymar en el último partido que jugó con la Selección de Brasil, en octubre de 2023.
Neymar en el último partido que jugó con la Selección de Brasil, en octubre de 2023. Foto: Getty Images

El astro de La Canarinha siempre ha dejado claro su interés por seguir aportando a la selección. Sin embargo, ha estado ya varios meses fuera del equipo, no ha compartido con Ancelotti y las dudas crecen cada vez más ante el talento que el combinado brasileño tiene en sus filas.

*Con información de AFP.

