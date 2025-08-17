Suscribirse

Neymar y una imagen pocas veces vista tras histórica humillación con Santos en Brasil

Neymar fue amonestado sobre el final del primer tiempo y se perderá el partido ante Bahía.

Redacción Deportes
17 de agosto de 2025, 11:17 p. m.
Neymar rompe en llanto tras dolorosa derrota ante Vasco da Gama por la liga de Brasil
Neymar rompe en llanto tras dolorosa derrota ante Vasco da Gama por la liga de Brasil | Foto: Captura de video

El Santos de Neymar sufrió una histórica humillación ante Vasco da Gama de Coutinho, que lo goleó por 6-0 en el Morumbi, por la fecha 20 de la Serie A del fútbol de Brasil.

El Peixe llegó a este duelo con un envión tras haber conseguido triunfos consecutivos ante Juventude y Cruzeiro, victorias importantes para salir de la zona de descenso, pero se encontró con un conjunto carioca que lo pasó por encima desde el inicio del partido.

Neymar rompe en llanto tras dolorosa derrota ante Vasco da Gama por la liga de Brasil
Neymar fue amonestado sobre el final del primer tiempo y se perderá el partido ante Bahía. | Foto: Brazil Photo Press via AFP

Lucas Piton abrió el marcador a los 18 minutos, pero los demás goles llegaron en el segundo tiempo, en un periodo de 16 minutos: David puso el 2-0 (52′), Philippe Coutinho estiró la ventaja con un doblete (54′ y 62′), Rayan se anotó en la goleada (60′) y Tchê Tchê cerró la apabullante victoria al marcador (68′).

El conjunto dirigido por Fernando Diniz, campeón de Libertadores con Fluminense, se aseguró una victoria importante y cortó una mala racha en el fútbol de brasil que le permite alejarse de la zona de descenso.

La derrota del Santos provocó un terremoto en la institución, tanto así que el entrenador Cléber Xavier fue cesado de su cargo inmediatamente.

Contexto: Técnico de James Rodríguez no lo pudo ocultar más: confesó lo que le pasa al 10 en León

Neymar, por su parte, fue amonestado sobre el final del primer tiempo y se perderá el partido ante Bahía por suspensión.

Neymar rompe en llanto tras dolorosa derrota

Una vez se terminó el partido, el astro brasileño rompió en llanto tras la histórica derrota. En las imágenes de la transmisión se pudo observar como Neymar se tira al suelo y rompe en llanto, tanto así que el estratega Diniz se le acercó para consolarlo y tratar de calmarlo. Ney se fue del campo con lágrimas en sus ojos.

Reencuentro entre Neymar y Coutinho

Coutinho y Neymar se enfrentaron por primera vez a nivel profesional en el fútbol de Brasil. Estos dos jugadores, que fueron rivales este domingo, mantienen una estrecha amistad desde que son juveniles.

Ambos jugadores pertenecen a la generación de 1992. La primera vez que jugaron juntos fue en 2008, con la Selección Sub 17, cuando asombraron a la Costa Brava durante la Copa Internacional del Mediterráneo, un torneo que reúne a los jóvenes talentos del fútbol mundial.

Pese a que los cracks tomaron rumbos muy diferentes en el fútbol mundial, Ney y Coutinho coincidieron innumerables veces en la selección de Brasil, y fueron las principales figuras en el ciclo rumbo al Mundial de Rusia 2018.

