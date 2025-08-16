Suscribirse

Técnico de James Rodríguez no lo pudo ocultar más: confesó lo que le pasa al 10 en León

Al ser consultado en rueda de prensa, Eduardo Berizzo reveló una información que hasta ese momento no era conocida en Colombia.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

16 de agosto de 2025, 10:55 p. m.
James Rodríguez y Eduardo Berizzo en Club León
James Rodríguez y Eduardo Berizzo en Club León | Foto: Getty Images

Otro partido para Club León sin que James Rodríguez estuviera a disposición de Club León.

En esta oportunidad la suerte estuvo del lado de los de Guanajuato, quienes ganaron por 0-1 ante Necaxa en la fecha 5 de Liga MX.

A pesar de haber obtenido los tres puntos, el cuadro esmeralda sufrió más de lo esperado en la creación de juego.

James Rodríguez en la Leagues Cup con Club León
James Rodríguez no juega desde Leagues Cup con Club León | Foto: Getty Images

Su creativo estrella no pudo hacer parte del compromiso. Después de este, el entrenador Eduardo Berizzo dejó de ocultar el parte del 10 de la Selección Colombia.

Sin tapujo alguno, el argentino confesó que su mejor hombre: “Está lastimado, tenía dolores y no podíamos arriesgarlo”.

Desde el pasado 5 de agosto, cuando los verdes disputaron su último partido de Leagues Cup, James no ha vuelto a tener acción oficial.

Contexto: Presidente de Club León se harta de rumores: decisión final sobre el futuro de James Rodríguez

Esto, a menos de un mes de las próximas dos fechas de eliminatorias sudamericanas, genera gran preocupación en Néstor Lorenzo y la Selección Colombia.

Será cuestión de ver cuál es la evolución del cafetero en lo que resta de este mes, para determinar si podrá estar frente a Bolivia y Venezuela en septiembre próximo.

Berizzo lo extraña, pero resalta su grupo

A pesar de la ausencia de James en los últimos partidos, el club se las ha ingeniado para no sentirse disminuido. Berizzo ha exaltado lo hecho por el equipo en lo colectivo. “Mi equipo es un equipo con vida propia, llevamos un año juntos; la vida interna del grupo es muy buena”, destacó.

Eduardo Berizzo y James Rodríguez en Club León.
Eduardo Berizzo y James Rodríguez en Club León. | Foto: Getty Images

Además, señaló que el impacto inicial que tuvo el colombiano fue bueno, pero también han tenido que ver los que lo rodean.

“James la alimentó con su llegada, pero también se apoya en gente como Barreiro, Beltrán, Echeverría, Fonseca; la vida interna del equipo es muy buena, debo felicitar a los jugadores porque han mostrado un deseo de ganar muy alto”, apuntó.

Directiva saca de las críticas a James

Rodrigo Fernández, director deportivo de Club León, no ha querido que el bajón del equipo se convierta en crítica directa a James.

“Es un tema grupal, los resultados que estamos teniendo no pasan por un solo jugador”, indicó recientemente.

Lejos de responsabilizarlo por el presente que atraviesa el club, el mencionado resaltó lo que hace el 10 por la Fiera.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 2025/06/10: James Rodriguez of Colombia seen in action during the match between Argentina and Colombia as part of 2026 FIFA World Cup Qualifiers at Mas Monumental Stadium. Final score: Argentina 1 - 1 Colombia. (Photo by Roberto Tuero/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
James Rodríguez dando un pase en el partido de Argentina vs. Colombia | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

“James es un crack, por supuesto que ya no es el que estuvo en un equipo top como el Real Madrid, pero sigue siendo un crack que te pone el balón donde él quiere”, exaltó.

En otra de sus respuestas, Fernández explicó que si Rodríguez tuvo una baja, pudo deberse a algo general en el plantel.

“El funcionamiento general no podría decir que James, al tener quizá un bajón, sea por él que el equipo lo tiene”, aseveró.

Contexto: James Rodríguez causó alboroto en México: más de uno salió molesto y video mostró todo

“A lo mejor el bajón es porque también sus compañeros no están en su mejor versión”, terminó por completar en charla con Claro Sports México.

Ahora se espera que James se recupere satisfactoriamente, tenga competencia y posteriormente sea el líder tanto de su club como de la Selección.

