Presidente de Club León se harta de rumores: decisión final sobre el futuro de James Rodríguez

Los rumores sobre el futuro de James Rodríguez son pan de cada en la Liga de México. El volante de la Selección Colombia, capitán del Club León, venía siendo tendencia porque versiones de la prensa lo sacaban del cuadro esmeralda.

Pero el tema llegó a su fin, y fue gracias a unas palabras del mismo presidente de Club León, Jesús Martínez, para Radar Sports en México. Afirmó que no hay ninguna oferta por James y que hay demasiados rumores.

“Hasta ahorita, no hay ninguna oferta y tampoco James me ha dicho que pudiera salir. Hay muchos, muchos rumores, este partido se lo perdió por una molestia, pero ahorita lo que tenemos que hacer es trabajar para el viernes”, fue la información entregada por Martínez, en declaraciones recogidas por el periodista Paco Vela, quien constantemente cubre la actualidad de Club León.

Jesús Mtz | Hasta ahorita no hay ninguna ninguna oferta y tampoco James me ha dicho que pudiera salir. Hay muchos, muchos rumores, este partido se lo perdió por por una molestia, pero ahorita lo que tenemos que hacer es trabajar para el viernes#RadarSports

Cabe recordar que el lunes 11 de agosto, León recibió en su estadio a Monterrey por la cuarta jornada de la Liga MX. La prensa mexicana reportó desde antes del arranque que James Rodríguez no llegó al estadio de los esmeraldas, y empezaron los rumores.

Muchos apuntaron a que la ausencia del ’10′ podría deberse a varios factores, entre ellos, una posible salida de la institución. Sin embargo, luego se supo que se debió a problemas físicos que lo sacaron del plan del técnico Eduardo Berizzo.

Al final, sin James, León terminó cayendo por 3-1 ante Monterrey. Ahora es una incógnita si el capitán de la Selección Colombia podrá estar a punto el próximo viernes, 15 de agosto, cuando la fiera visite al Necaxa por la quinta jornada liguera.

Presidente del Club León confirmó la continuidad de James Rodríguez. | Foto: Getty Images

El vínculo de James Rodríguez con Club León

James Rodríguez llegó a Club León en enero de 2025, firmando un contrato hasta diciembre del mismo año. Arribó procedente del Rayo Vallecano de España, donde fue el fichaje bomba tras la Copa América 2024 que jugó, pero no tuvo oportunidades.

Actualmente, James tiene un valor en el mercado de 2.5 millones de euros, tal como reporta Transfermarkt en su última actualización de mayo de 2025. En junio de 2015 vio su valor más alto: 80 millones de euros.

Desde su llegada a León, James Rodríguez se apoderó de la titular y la capitanía. Él y sus compañeros lucharon en el arranque del 2025 por brillar en Liga MX, y aunque tuvieron buenos desempeños, quedaron eliminados en playoffs ante Cruz Azul. Eso y la expulsión del Mundial de Clubes, por multipropiedad con Grupo Pachuca, marcaron el camino esmeralda.

El presente no le sonríe al León de James. Quedaron rápidamente eliminados de la Leagues Cup, y por Liga MX, tras cuatro partidos, suman tres derrotas y un triunfo para un total de 3 puntos que los deja en el puesto 15 de la tabla.

Eduardo Berizzo y James Rodríguez en Club León. | Foto: Getty Images