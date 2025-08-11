Suscribirse

Última noticia de James Rodríguez preocupa: “no llegó” al estadio con Club León y dan la razón

James Rodríguez se lleva todas las miradas en México, y una lesión prende las alarmas en la prensa y los aficionados.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

12 de agosto de 2025, 12:34 a. m.
James Rodríguez comandó la victoria de Club León ante Puebla
James Rodríguez se pierde el Club León vs. Monterrey por Liga MX. | Foto: Getty Images

La expectativa estaba puesta en James Rodríguez, este lunes 11 de agosto, para el partido de su Club León ante Monterrey por la Liga MX. Sin embargo, el colombiano no estará en cancha, ni siquiera en el banco de suplentes.

Fue el periodista mexicano Paco Montes, cercano a la actualidad de Club León, quien reveló la información por medio de su cuenta de X. Todo apunta a que el capitán de la Selección Colombia tiene una molestia muscular que lo aleja del encuentro.

James Rodríguez, por molestia muscular, se pierde el duelo entre Club León y Monterrey. El colombiano no llegó con La Fiera al estadio”, fue la información entregada por Montes.

Club León no se ha pronunciado al respecto, pero otro periodista que cubre la actualidad esmeraldera, Paco Vela, fue el primero en alertar la ausencia de James Rodríguez en la llegada de Club León a su estadio.

Resta esperar qué decisión toma Eduardo Berizzo para reemplazar a James, quien no solo es referente sino también el capitán. Además, su lesión se da en medio de un duro panorama para Club León en la Liga MX.

James Rodríguez en la Leagues Cup con Club León
James Rodríguez, colombiano al servicio de Club León. | Foto: Getty Images

Los esmeralderos tuvieron un turbulento cierre en el primer tramo del año, cayendo ante Cruz Azul por playoffs. Además, fueron expulsados del Mundial de Clubes y en Leagues Cup salieron más temprano que tarde. La esperanza está puesta en liga.

Luego de tres juegos, León marcha en la casilla 15 de la tabla de posiciones con tres puntos, producto de un solo triunfo y dos derrotas.

Se desconoce cuánto tiempo estará fuera de las canchas, pero su baja esta noche ante Monterrey, que en su plantilla tiene jugadores como Sergio Ramos, Stefan Medina y Sergio Canales, termina resonando en México.

El mal arranque de campaña hace que los aficionados y la prensa pongan en duda la continuidad de Eduardo Berizzo, quien confía en James y lo tiene como uno de sus indispensables en el terreno de juego. Al respecto, las próximas semanas serán cruciales.

¿Quién podría ser el reemplazo de Eduardo Berizzo en Club León?

La prensa argentina reportó que Martín Anselmi, un viejo conocido de la Liga MX, podría ser el reemplazo de Berizzo si la situación de Club León no mejora pronto.

Eduardo Berizzo y James Rodríguez en Club León.
¿Días contados para Eduardo Berizzo en Club León? | Foto: Getty Images
Contexto: James Rodríguez tiene nuevo socio en Club León: fichaje está valorado en una millonada

“En las últimas horas, han comenzado a rondar rumores de que la directiva de la Fiera tiene en la lista de opciones al estratega argentino (Martín Anselmi), en caso de que el proyecto del Toto Berizzo, que no ha logrado caminar, termine antes de lo planeado”, informó Diario Olé.

