James Rodríguez, fuera de las canchas: los partidos que se perdería en Club León tras nueva lesión

Monterrey venció 3 goles a 1 al Club León por la cuarta jornada de la Liga MX. El mediocampista ofensivo colombiano James David Rodríguez no estuvo desde el arranque ni en la banca en la ‘fiera’.

El 10 no jugó ni un solo minuto por problemas musculares. Por los mismos, la prensa mexicana destapó el tiempo que el cucuteño estaría fuera de las canchas y los partidos que se perdería con Club León.

As México afirma que el exjugador del Real Madrid y del Everton de Inglaterra se perdería uno o dos partidos con el equipo que es dirigido por el argentino Eduardo Berizzo.

El próximo partido de la escuadra verde es el viernes 15 de agosto. Luego, la institución se tendrá que ver las caras con Pachuca el sábado 23 de agosto. James se podría perder estos duelos, según indica el medio en cuestión.

Si esto pasa, alrededor de 12 días estaría sin acción la estrella de la Selección Colombia de Mayores. Se espera que en las próximas horas Club León lance un parte médico en el que se señale la lesión exacta que tiene el colombiano y el tiempo que estará fuera de las canchas.

“El ex del Rayo Vallecano tuvo molestias musculares y por lo mismo no salió ni a la banca ante Monterrey. No es la primera vez que James presenta este tipo de problemas desde que arribó a Guanajuato, sin embargo, la buena noticia para León es que esto solo lo aleja uno o dos juegos”, escribió As.

Pasando a la nueva derrota de Club León, en conferencia de prensa se pronunció Eduardo Berizzo, quien queda en la cuerda floja por el momento que atraviesa el equipo.

“Yo me hago responsable de este momento que no es bueno, pongo la cara, no hay excusa ni explicación que valga. Cuando pierdes, el entrenador es el responsable; el futbol es así, pero hay que seguir compitiendo”, dijo.

Muchos hinchas de Club León quieren que el entrenador deje su cargo. Las próximas horas podrían ser claves para conocer si Berizzo saldrá de la institución.