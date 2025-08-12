Suscribirse

Deportes

James Rodríguez, fuera de las canchas: los partidos que se perdería en Club León tras nueva lesión

El jugador de origen cucuteño le hizo mucha falta al equipo en el duelo vs. Monterrey.

Redacción Deportes
12 de agosto de 2025, 11:39 a. m.
James Rodríguez pasa horas complicadas en Selección Colombia y Club León
James Rodríguez pasa horas complicadas en Club León. | Foto: Getty Images

Monterrey venció 3 goles a 1 al Club León por la cuarta jornada de la Liga MX. El mediocampista ofensivo colombiano James David Rodríguez no estuvo desde el arranque ni en la banca en la ‘fiera’.

El 10 no jugó ni un solo minuto por problemas musculares. Por los mismos, la prensa mexicana destapó el tiempo que el cucuteño estaría fuera de las canchas y los partidos que se perdería con Club León.

Contexto: Club León de James Rodríguez no levanta cabeza y sufre: Sergio Ramos metió tremendo triunfo

As México afirma que el exjugador del Real Madrid y del Everton de Inglaterra se perdería uno o dos partidos con el equipo que es dirigido por el argentino Eduardo Berizzo.

El próximo partido de la escuadra verde es el viernes 15 de agosto. Luego, la institución se tendrá que ver las caras con Pachuca el sábado 23 de agosto. James se podría perder estos duelos, según indica el medio en cuestión.

Lo más leído

1. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante
2. Revelan lo que dice el papel que asesinos dejaron en un bolsillo de Harold Aroca, menor hallado muerto en Bogotá
3. Los cinco signos del horóscopo chino que tendrían altas probabilidades de ganar la lotería en la segunda semana de agosto, según la IA

Si esto pasa, alrededor de 12 días estaría sin acción la estrella de la Selección Colombia de Mayores. Se espera que en las próximas horas Club León lance un parte médico en el que se señale la lesión exacta que tiene el colombiano y el tiempo que estará fuera de las canchas.

“El ex del Rayo Vallecano tuvo molestias musculares y por lo mismo no salió ni a la banca ante Monterrey. No es la primera vez que James presenta este tipo de problemas desde que arribó a Guanajuato, sin embargo, la buena noticia para León es que esto solo lo aleja uno o dos juegos”, escribió As.

Contexto: James Rodríguez tiene nuevo socio en Club León: fichaje está valorado en una millonada

Pasando a la nueva derrota de Club León, en conferencia de prensa se pronunció Eduardo Berizzo, quien queda en la cuerda floja por el momento que atraviesa el equipo.

“Yo me hago responsable de este momento que no es bueno, pongo la cara, no hay excusa ni explicación que valga. Cuando pierdes, el entrenador es el responsable; el futbol es así, pero hay que seguir compitiendo”, dijo.

Muchos hinchas de Club León quieren que el entrenador deje su cargo. Las próximas horas podrían ser claves para conocer si Berizzo saldrá de la institución.

Ya son 16 juegos en los que el León de Eduardo Berizzo solo ha conseguido dos triunfos. Ya ni recordamos a primera instancia cuáles fueron esas victorias. Una nueva caída ha hecho más débil la estancia del domador y a la vez más fuertes las voces que en el Glorioso piden la salida del argentino”, dice Soy Fiera, medio partidario.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Atentos usuarios de TransMilenio al cierre temporal en Portal Américas y estación Biblioteca Tintal

2. Prensa alemana reacciona a la partida de una figura del Bayern Múnich de Luis Díaz: “El héroe europeo”

3. Reporte del USGS: último temblor en EE.UU. y epicentro del nuevo sismo, este martes 12 de agosto de 2025

4. Gabriel Boric revela resultados de examen de orina y drogas al que se sometió; ¿por qué?

5. Mega Millions: ¿cuál es el jackpot y cómo jugar el sorteo del martes 12 de agosto?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

James RodríguezClub LeónMéxicoLiga MxSelección ColombiaColombialesiónLesión James Rodríguez

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.