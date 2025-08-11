Club León de James Rodríguez no levanta cabeza y sufre: Sergio Ramos metió tremendo triunfo

Este lunes 11 de agosto, Club León se vio las caras con Monterrey por la cuarta jornada de la Liga MX. El partido se llevó a cabo en el estadio Nou Camp, donde hace de local la ‘fiera’.

El equipo verde sigue sin levantar cabeza y perdió 3 goles a 1. Es un golpe muy duro para el equipo en el que juega el experimentado mediocampista ofensivo colombiano James David Rodríguez.

A propósito de la estrella de la Selección Colombia de Mayores, esta, no pudo ser titular ni suplente en la escuadra de Guanajuato. La razón tiene que ver con un tema muscular del que no se pudo recuperar el cucuteño.

“El ex del Rayo Vallecano tuvo molestias musculares y por lo mismo no salió ni a la banca ante Monterrey. No es la primera vez que James presenta este tipo de problemas desde que arribó a Guanajuato, sin embargo, la buena noticia para León es que esto solo lo aleja uno o dos juegos”, indicó As México.

Sin lugar a dudas, el exjugador del poderoso Real Madrid de España y del Bayern Múnich de Alemania le hizo mucha falta a Club León. Es el máximo referente de la institución y el que maneja los hilos en la cancha.

“La Fiera de Eduardo Berizzo solo tiene tres puntos de 12 posibles en este arranque de torneo y está peligrosamente cerca de los últimos lugares, con Puebla, Juárez y Querétaro como vecinos de esa zona baja en la Liga MX”, escribió el medio partidario Soy Fiera, tras el cotejo.

Jesús Manuel Corona, Ricardo Chávez Soto y Sergio Canales marcaron los goles para Monterrey. Sergio Ramos tuvo un más que aceptable partido. Fue inquebrantable en las pelotas paradas.

El único tanto de Club León lo anotó el mediocampista colombiano Daniel Arcila, de media distancia. Este futbolista llegó a la ‘fiera’ en este mercado de fichajes procedente de Envigado FC.

“Así, con fracaso en la Leagues Cup y bajo desempeño en la Liga, la presión para Eduardo Berizzo crece cada día. La obligación será reaccionar de inmediato, pues el viernes deben visitar a Necaxa, una de las sorpresas de la campaña”, continuó Soy Fiera.