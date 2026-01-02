Dan verdadera razón por la que James Rodríguez salió de Club León: Columbus Crew se aprovecharía

Desde el 8 de noviembre de 2025, James Rodríguez no juega un partido oficial con un club. Fue en la derrota de León, ante Puebla, misma que marcó la antesala de la salida del colombiano del cuadro esmeralda.

Cuando anunciaron la salida de James Rodríguez de Club León, todo fue muy protocolar. La información que daban desde México era que el equipo verde no le renovaba el contrato, que iba hasta diciembre de 2025, pero poco más que eso.

James Rodríguez en uno de los últimos partidos que disputó con Club León. Foto: Getty Images

“Salario y rendimiento”: la verdadera razón detrás de la salida de James Rodríguez de Club León

Pero casi dos meses después del último partido de James Rodríguez en Club León, el periodista Ekrem Konur, especialista en el mercado de pases a nivel mundial, contó que el colombiano no siguió en el elenco esmeralda por “Salario y rendimiento”.

“León decidió no renovar el contrato de James Rodríguez por salario y rendimiento”, contó Ekrem Konur por medio de su cuenta de X.

🚨🆓 #TransferNews 🇨🇴

León decided not to extend James Rodríguez’s contract due to salary & performance.



📌 Strongest option: Columbus Crew.



👀 Talks with Pumas, Cruz Azul, São Paulo & Millonarios did not advance. https://t.co/GZhWCZoejs pic.twitter.com/2HCBtw0ubJ — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) January 1, 2026

Cabe recordar que, para enero de 2025, James Rodríguez llegó a Club León como el fichaje estrella. Si bien el arranque de él y sus compañeros fue positivo, la expulsión de los esmeraldas del Mundial de Clubes, por multipropiedad, y el bajón de rendimiento, hicieron que se le cuestionara mucho al colombiano sobre su papel.

James tuvo continuidad en León, pero no un desempeño preponderante ni mucho menos títulos que ofrecer a la afición. Su futuro hoy es incierto, aunque parece que ya hay un equipo que se quiere hacer con sus servicios de cara al año de Mundial 2026.

Columbus Crew se aprovecharía de la salida de James Rodríguez de Club León

Y como James Rodríguez ya es jugador libre, y ningún equipo le va a tener que pagar a León por el pase, al colombiano lo vinculan con varias ligas y equipos. Parece que la más sonada es la MLS, concretamente el Columbus Crew.

“Opción más fuerte: Columbus Crew. Las conversaciones con Pumas, Cruz Azul, São Paulo y Millonarios no avanzaron”, dijo el mismo periodista Ekrem Konur.

Y es que a mediados de 2026 la Selección Colombia afrontará el Mundial. La Tricolor quedó en el grupo K junto a Uzbekistán, Portugal y el vencedor del repechaje intercontinental 1. ¿James es indispensable? No, pero es casi segura su convocatoria a la cita orbital.

James Rodríguez, el crack de la Selección Colombia que busca equipo para el Mundial 2026. Foto: Getty Images.

Para llegar en buen nivel, Rodríguez debe encontrar equipo lo más pronto posible. Este sería su último mundial, por lo que se trata de un todo o nada.