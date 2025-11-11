Suscribirse

Presidente de Club León reveló la verdad de la salida de James Rodríguez: es oficial

Ya se confirmó su salida de León. ¿Cómo acabaron las partes tras el fin del vínculo? Jesús Martínez, presidente del equipo, contó la verdad.

Redacción Deportes
12 de noviembre de 2025, 2:58 a. m.
Presidente de Club León, Jesús Martínez, hizo oficial la salida de James Rodríguez. | Foto: Grande: Getty Images / Pequeña: Esteban Garrido (X - @egarrido12_)

En la tarde de este martes, 11 de noviembre, se hizo oficial: el presidente de Club León de México, Jesús Martínez, reveló que James Rodríguez no va a seguir en la institución esmeralda para 2026. El contrato del colombiano va hasta diciembre de este 2025 y no será renovado.

Sin embargo, un sector de la prensa afirmaba que la salida de James fue porque no hubo un acercamiento por parte de León, o porque el jugador sencillamente no quería seguir. Jesús Martínez habló de frente y acabó con ese rumor.

Oficial: James Rodríguez no sigue en Club León. | Foto: Getty Images

“Decidimos terminar en los mejores términos”: Jesús Martínez sobre la salida de James Rodríguez de Club León

Jesús Martínez habló con los medios mexicanos este martes. Esteban Garrido, periodista de W Deportes, recogió en video las palabras del presidente de Club León, en el que dijo la verdad sobre terminar con James en los mejores términos, y de paso hacer más que oficial su salida.

“Yo hablé con él. Fuimos muy sinceros, tanto él como nosotros decidimos terminar en los mejores términos. Agradecido que él haya venido a vestir la playera de Club León, y él agradecido que lo hayamos buscado en un momento difícil. Desearle todo el éxito del mundo. Es un crack, es un jugadorazo, y ojalá le vaya muy bien a donde vaya”, dijo Jesús Martínez.

Las palabras del mandatario de Club León llegan luego de que el equipo quedara en el puesto 17 de la tabla de posiciones de la Liga MX, es decir, no tuvo ningún tipo de posibilidad de acceder a playoffs o play in.

Por el momento, James Rodríguez se concentra en Selección Colombia para encarar los dos amistosos de noviembre con La Tricolor. Nueva Zelanda y Australia son los dos objetivos del combinado nacional, y luego James tendrá tiempo de elegir su próximo equipo.

Por ahora, James Rodríguez prestará sus servicios a la Selección Colombia. | Foto: Getty Images

Rumores de la prensa colocan a James Rodríguez en la MLS. De hecho, Orlando City sería su próximo destino, según contaron un par de comunicadores, cercanos al mercado de fichajes, en Colombia.

El 2025 fue un año complejo para James Rodríguez y sus compañeros en Club León. Arrancaron bien, en los primeros lugares, pero un declive deportivo importante, además de su eliminación por escritorio del Mundial de Clubes, sentenció lo que fueron los meses venideros para el elenco esmeralda.

Contexto: Majestuoso pase de James Rodríguez: con obra de arte, se despidió aplaudido de Club León

Resta esperar lo que ocurra en las próximas semanas, pero es casi seguro que el próximo equipo de James Rodríguez será en México o en Estados Unidos, dos de los tres países que jugarán el Mundial United 2026.

