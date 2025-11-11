Se supo el futuro de James Rodríguez en plena concentración de Selección Colombia: revelaron sus opciones

Este martes, 11 de noviembre, James Rodríguez está concentrado con la Selección Colombia. Sin embargo, no deja de ser tema de conversación su futuro, pues no seguirá en Club León y la continuidad de cara al Mundial 2026 será clave.

Al no seguir en Club León, la pregunta entre la prensa y los aficionados es clara: ¿James Rodríguez continuará en la Liga MX, o migrará a otro país? Pues según un rumor instaurado este mismo martes, Rodríguez se iría de la liga donde se desempeña desde principios de 2025.

“La intención de James es la MLS”

El periodista Pacho Vélez mencionó cuál sería el próximo destino de James Rodríguez. Afirma que es Estados Unidos, concretamente la MLS, siendo esa su principal intención.

Eso sí, no descartan que hay un equipo importante de México que estaría interesado en tentar a James para contratarlo en su plantilla. No dio nombres sobre la Liga MX, pero en la MLS lo colocan en un club donde podría tener lugar y brillar.

Sería Orlando City, equipo que dirige el colombiano Óscar Pareja y donde también está el delantero cafetero Luis Fernando Muriel. Este último sabe muy bien lo que es jugar con James, en Selección, por lo que se entenderían en el campo de juego.

Luis Fernando Muriel (izq.) se desempeña en Orlando City y podría ser nuevo compañero de James Rodríguez. | Foto: Getty Images

Tendría bastante sentido que James continúe su carrera en México o Estados Unidos, pues son dos de los tres países que realizarán el Mundial United 2026. Canadá, el anfitrión faltante, no sería un destino en el radar del capitán de la Selección Colombia.

James Rodríguez ya se despidió de Club León y fue con una asistencia de categoría

El pasado sábado, 8 de noviembre, los asistentes al estadio León, donde se desempeña como local el elenco esmeralda de México, fueron testigos de la despedida de James Rodríguez delante de una hinchada que desde su llegada le mostró todo el apoyo.

Cuando el partido acabó, el colombiano dio un giro de 360 grados para aplaudir a todos los asistentes al estadio de León. Se marchó y desde ese instante entró en modo Selección Colombia para la doble fecha amistosa de noviembre.

Pero a nivel deportivo, James dijo adiós de León con una asistencia de lujo en su último partido. Fue contra Puebla, ese mismo sábado, al minuto 21 del primer tiempo. Rodríguez hizo un pase casi de área a área para que Iván Jared anotara el 1-1 parcial.