Suscribirse

Deportes

James Rodríguez: sacan a la luz el listado de razones que tuvo Club León para no renovarlo

Un abogado dio a conocer los motivos que habría tenido el cuadro de Guanajuato para cortar el vínculo con el capitán de Colombia.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Deportes
29 de octubre de 2025, 12:16 p. m.
James Rodríguez hiló otra derrota con Club León en Liga MX
James Rodríguez se despide del Club León al término del 2025. | Foto: Getty Images

A falta de confirmación oficial por parte de Club León, desde el pasado martes se viene reportando que James Rodríguez se quedará sin equipo al término del 2025.

Fuentes como el periodista, César Luis Merlo, dieron a conocer la que sería una decisión irreversible de parte de la directiva del cuadro esmeralda.

A través del portal, Digital AM, el comunicador argentino sentenció:“James Rodríguez no seguirá con León; directiva ha decidido no renovarlo”.

James Rodríguez acabaría su contrato y se iría de Club León a finales del 2025.
James Rodríguez acabaría su contrato y se iría de Club León a finales del 2025. | Foto: Getty Images

“El colombiano James Rodríguez dejará al club al finalizar el Apertura 2025; la directiva decidió no renovar su contrato”, extendió Merlo.

Dicha información retumbó como era de esperarse en Colombia, pues alarma que el capitán nacional vaya a quedar a la deriva a pocos meses del Mundial 2026.

Contexto: Señalan a James Rodríguez en México: periodista ventila lo que estaría pasando en el camerino

Hasta las primeras horas de este miércoles no se le relaciona con claridad con otros clubes, pero ligas como la MLS, Arabia Saudita y hasta la misma Liga MX -pero en otro club- podrían ser sus destinos.

En medio de esa definición del futuro para el cucuteño, han salido versiones sobre por qué León decidió no extenderle el contrato a James.

Listado de motivos sale a la luz

A través de redes sociales, el reconocido abogado, Marcelo Bee Sellares, fue quien dio a conocer un total de tres razones que habrían tenido los dueños de la fiera.

En primera medida, todo se trataría de la no utilización de una posibilidad de extensión que estaba estipulada: “Contrato termina: 31 dic 2025. No activan cláusula de +1 año”.

James Rodríguez y el panameño, Jose Rodríguez tuvieron más de una charla en el Juárez vs. Club León
James Rodríguez no mostró lo esperado por León en el último tiempo. | Foto: Getty Images

Pero luego de eso, fue que puntualizó sobre la decisión y la apoyó en tres argumentos clave:

  1. “Razones claves: Bajo rendimiento: León 16° en Apertura (3V-3E-8D)“.
  2. “Salario alto: USD 600k/mes → inviable sin Mundial de Clubes Lesiones y críticas: Solo 2 goles y 1 asistencia en 8 juegos”.
  3. “Se suman 5 jugadores más, que no renovarán 2026: Libre para Mundial, busca club con minutos”.

De acuerdo a esto, en la dirigencia de Club León el impacto mediático de James no pesaba tanto, como lo que deseaban de ver en al interior del campo.

Contexto: A James Rodríguez le delatan decisión que tomó para el Mundial 2026: “me dijo que sí”

Si bien en un primer momento todo fluyó para las partes, tras la eliminación del Mundial de Clubes en la primera parte del año el proyecto León se vino abajo.

Hoy día en la liga mexicana el conjunto de Guanajuato es de los de peor rendimiento, y se encuentra alejado de la pelea por el título.

Aunque Rodríguez ha estado allí para liderar el grupo como capitán, las cosas no han salido para estos y la reestructuración de cara al año siguiente se dará, pero sin el 10.

Futuro incierto de Rodríguez

Mucho se ha hablado durante las últimas horas, pero pocas son las certezas sobre hacia dónde emprenda su ida el capitán de Selección Colombia.

James Rodríguez sufrió molestias tras el doblete de juegos de octubre con la Selección Colombia.
James Rodríguez estuvo en los más recientes amistosos de Selección Colombia. | Foto: Getty Images

Algo que sí podría tenerse como certeza, es que a tan pocos meses del Mundial, el entrenador, Néstor Lorenzo, le pedirá que al equipo que vaya tenga asegurada competencia y del más alto nivel.

Es de público conocimiento que cuando el volante estaba en Qatar, este le pidió cambió de equipo para ser tenido en cuenta en la Selección Colombia.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Aparece misterioso video de Daniel Sancho, asesino del colombiano Edwin Arrieta, mientras está en la cárcel

2. “Vamos a ver”: Gustavo Petro retó a los bancos ante posible cierre de sus cuentas tras ser incluido en la lista Clinton

3. Donald Trump hace historia: Corea del Sur le entrega la Gran Orden Mugunghwa, su máxima distinción nacional

4. Petro habla del M-19 y la toma del Palacio de Justicia: “Recibieron disparos de quienes estaban al frente”

5. Escándalo en Millonarios: figura habría preferido “la noche y la fiesta”; lo borraron

LEER MENOS

Noticias relacionadas

James RodríguezClub LeónSelección Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.