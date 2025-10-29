A falta de confirmación oficial por parte de Club León, desde el pasado martes se viene reportando que James Rodríguez se quedará sin equipo al término del 2025.

Fuentes como el periodista, César Luis Merlo, dieron a conocer la que sería una decisión irreversible de parte de la directiva del cuadro esmeralda.

A través del portal, Digital AM, el comunicador argentino sentenció:“James Rodríguez no seguirá con León; directiva ha decidido no renovarlo”.

James Rodríguez acabaría su contrato y se iría de Club León a finales del 2025. | Foto: Getty Images

“El colombiano James Rodríguez dejará al club al finalizar el Apertura 2025; la directiva decidió no renovar su contrato”, extendió Merlo.

Dicha información retumbó como era de esperarse en Colombia, pues alarma que el capitán nacional vaya a quedar a la deriva a pocos meses del Mundial 2026.

Hasta las primeras horas de este miércoles no se le relaciona con claridad con otros clubes, pero ligas como la MLS, Arabia Saudita y hasta la misma Liga MX -pero en otro club- podrían ser sus destinos.

En medio de esa definición del futuro para el cucuteño, han salido versiones sobre por qué León decidió no extenderle el contrato a James.

Listado de motivos sale a la luz

A través de redes sociales, el reconocido abogado, Marcelo Bee Sellares, fue quien dio a conocer un total de tres razones que habrían tenido los dueños de la fiera.

En primera medida, todo se trataría de la no utilización de una posibilidad de extensión que estaba estipulada: “Contrato termina: 31 dic 2025. No activan cláusula de +1 año”.

James Rodríguez no mostró lo esperado por León en el último tiempo. | Foto: Getty Images

Pero luego de eso, fue que puntualizó sobre la decisión y la apoyó en tres argumentos clave:

“Razones claves: Bajo rendimiento: León 16° en Apertura (3V-3E-8D)“. “Salario alto: USD 600k/mes → inviable sin Mundial de Clubes Lesiones y críticas: Solo 2 goles y 1 asistencia en 8 juegos”. “Se suman 5 jugadores más, que no renovarán 2026: Libre para Mundial, busca club con minutos”.

De acuerdo a esto, en la dirigencia de Club León el impacto mediático de James no pesaba tanto, como lo que deseaban de ver en al interior del campo.

Si bien en un primer momento todo fluyó para las partes, tras la eliminación del Mundial de Clubes en la primera parte del año el proyecto León se vino abajo.

Hoy día en la liga mexicana el conjunto de Guanajuato es de los de peor rendimiento, y se encuentra alejado de la pelea por el título.

Aunque Rodríguez ha estado allí para liderar el grupo como capitán, las cosas no han salido para estos y la reestructuración de cara al año siguiente se dará, pero sin el 10.

Futuro incierto de Rodríguez

Mucho se ha hablado durante las últimas horas, pero pocas son las certezas sobre hacia dónde emprenda su ida el capitán de Selección Colombia.

James Rodríguez estuvo en los más recientes amistosos de Selección Colombia. | Foto: Getty Images

Algo que sí podría tenerse como certeza, es que a tan pocos meses del Mundial, el entrenador, Néstor Lorenzo, le pedirá que al equipo que vaya tenga asegurada competencia y del más alto nivel.