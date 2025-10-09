En 2026 Colombia vivirá el final de una era; la de James Rodríguez con la Selección, quien estará disputando la última cita orbital con los colores de la Tricolor.

El 10, que ha llevado los hilos del combinado patrio en los últimos años, le confesó a su entrenador en Club León, que la de Estados Unidos, Canadá y México será la Copa del Mundo de despedida.

En una entrevista reciente otorgada por Ignacio Ambriz, este dijo que había tenido una conversación cara a cara con su estrella y este se lo había confesado.

James Rodríguez se lamenta en medio de juego con la Selección Colombia | Foto: Getty Images

“Ahora esperar que regrese de la Selección. Yo le dije ‘voy a intentar sacar lo mejor de ti’, le pregunté si es su último Mundial y me dijo que sí”, dijo el DT quien delató el pensar del cucuteño.

Ante esta novedad no menor de Rodríguez para el futuro cercano de su carrera deportiva, el técnico se comprometió en sacar lo mejor del volante de 34 años.

”Le dije, ‘vamos a luchar mucho para que hagamos las cosas bien aquí y llegues de la mejor forma a ese Mundial’”, reveló de la charla entre sí.

Presiones de más para James

Con la llegada de Ambriz pareciese que el 10 se sentirá arropado por todo el equipo, el entrenador y ese mensaje, la intención es transmitirlo hacia afuera.

Haber pasado por clubes de renombre como Real Madrid o Bayern Múnich de Alemania, ha jugado en ocasiones en contra del colombiano, al que le han cargado por los malos resultados de los suyos.

“Entiendan que es un muchacho normal, que como todos tenemos nuestros defectos y virtudes”, fue la forma en que deseó que se le viera a James el entrenador.

Nacho Ambriz en las primeras conversaciones con James Rodríguez. | Foto: Club León

“De lo que yo había visto, lo vi más suelto, más participativo y con gente más cerca, que es lo que le gusta”, agregó tras los primeros días compartiendo juntos.

En el análisis que ha hecho Ambriz, le sugirió a James para que se sintiese más cómodo que pudiera jugar en otra posición del medio campo.

“Empezamos a hablar de dónde se sentía cómodo y le dije, ‘no te extrañe que un día juegues de contención”, explicó.

"Le pregunté que dónde viene a recibir la pelota y le dije que esa posición es la de contención’”, agregó sobre retrasarlo unos pocos metros en Club León.

“Vamos a entender con quién ha jugado. No por hacer menos a los nuestros, pero creo que con trabajo lo van a ir entendiendo”, fue otro de los conceptos para beneficiar al 10.