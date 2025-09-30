Suscribirse

Nuevo técnico de León dio giro al futuro de James Rodríguez: prensa mexicana reveló inesperado final

Parece que la no renovación de James Rodríguez en Club León tendría de fondo una decisión de su nuevo entrenador.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Periodista en Semana

30 de septiembre de 2025, 11:57 p. m.
Ignacio Ambriz tendría que ver en la decisión del futuro de James Rodríguez.
Ignacio Ambriz tendría que ver en la decisión del futuro de James Rodríguez | Foto: X - @clubleonfc (Club León oficial) - API

Días de alto movimiento en Club León de México. Los esmeraldas anunciaron la salida de quien era su entrenador, Eduardo Berizzo, mismo que había dirigido durante todo el año al colombiano James Rodríguez. En lugar del Toto, León hizo oficial el arribo Ignacio Ambriz.

Ahora bien, en medio de la mediática llegada de Nacho al banco técnico del cuadro mexicano, hay una información paralela que vincula a James Rodríguez. La prensa de ese país afirma que, a pesar de que rumores digan que el colombiano va a seguir vestido de esmeralda, no sería tan así.

La información la entregó Récord en México. Detallan que la renovación entre las partes no sería un hecho, tal como sí reportan otras versiones. De hecho, filtran que Ignacio Ambriz pidió que no le extendieran el contrato al cafetero.

“Aunque habían dicho que estaban en disposición de seguir, tanto la directiva del León y James Rodríguez, y aunque ayer Nacho aseguró que el colombiano ‘se va a divertir’ con la llegada del estratega al Bajío, la realidad, mi Franky, es que como ya te había adelantado, no hay nada de nada con la renovación”, arranca afirmando el medio referenciado.

Luego, sentencian: “Y como dijera Don Teofilito: ‘ni habrá’. De entrada el ‘10’ no va contra Toluca y aunque Ambriz tratará de ocuparlo en lo que resta de Apertura, me cuentan que el entrenador no pedirá que extendían el contrato y como el internacional tampoco ha mostrado mucho interés, es casi un hecho que acaba el torneo y se marcha de la ‘Tierra donde la vida no vale nada’. Dicho está”.

Ignacio Ambriz, nuevo entrenador de León de México.
Ignacio Ambriz influiría en la continuidad, o no, de James Rodríguez. | Foto: X de @clubleonfc

Así las cosas, se vienen semanas clave en cuanto al tema. James Rodríguez firmó contrato con Club León en enero de este 2025. El vínculo va hasta el próximo 31 de diciembre, y su renovación ya venía siendo tema de conversación entre la prensa y los aficionados.

Hay alta expectativa de cara a la información, pues James es el referente de León en el terreno de juego. No solo es el número 10, sino también el capitán. Más allá de las lesiones, tuvo bastante continuidad con Eduardo Berizzo.

El Mundial 2026 asoma y para James Rodríguez es fundamental llegar a su última cita orbital, como jugador, con ritmo de juego. Ya sea en León o en otro lado, el capitán de la Selección Colombia quiere seguir brillando en el terreno de juego.

El mediocampista colombiano #10, James Rodríguez, celebra el primer gol de su equipo durante el partido de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de la FIFA 2026 entre Colombia y Bolivia en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla, Colombia, el 4 de septiembre de 2025. (Foto de Luis ACOSTA / AFP)
James Rodríguez busca continuidad para llegar en forma el Mundial 2026 con Selección Colombia. | Foto: AFP
Contexto: Nuevo técnico de Club León manda claro mensaje sobre James Rodríguez: “No se trata de si puedo con él”

Mientras tanto, Club León se estanca en el puesto 11 de la tabla de posiciones con apenas 12 puntos en 11 juegos. Está a una unidad de Pumas (play-in) y a siete de Tijuana (playoffs)

James Rodríguez

