Deportes
Eduardo Berizzo destapó otra lesión de James Rodríguez: nadie sabía y así de grave es
En conferencia de prensa, el entrenador argentino dio a conocer de una nueva molestia que tuvo el colombiano en México.
James Rodríguez jugó sin estar al 100% de sus capacidades en la noche del pasado viernes frente a Juárez FC, por Liga MX.
Así lo confirmó su entrenador en Club León, Eduardo Berizzo. En la rueda de prensa postderrota por 2-0, el argentino reveló que el 10 sufría molestias y aun así estuvo en campo.
“James tenía dolores musculares, en su cintura, pero bueno, eso lo sabíamos previo al partido, pero se superó y estaba en condiciones de jugar”, dijo de una información que era desconocido, por lo menos, en Colombia.
Más allá de ese ligero parte médico del cucuteño, no fue más generoso para saber si esto le iba a representar días de recuperación, partidos de ausencia, o algo más.
Después de ello se refirió a la presencia del colombiano ante Juárez, asegurando que si estuvo de titular era porque podía jugar.
“El punto es si jugamos bien o no, la gente que empezó el partido y lo continuo, es porque estaba apta, incluido James”, afirmó.
Ya después de ello, Berizzo se adentró en el análisis de una dolorosa derrota que les alarga la mala racha; ya son cuatro partidos sin poder ganar.
“El orden del primer tiempo, teníamos la idea de agruparnos y salir a la contra. Tener espacios, lo logramos en dos o tres oportunidades, pero no conectamos al área”, sentenció.
Haciéndose cargo de los errores cometidos a lo largo de todo el juego, dio mérito a los rivales por los tres puntos sumados.
“El penal nos hace cambiar de plan, pero bueno, y después en la búsqueda no tuvimos profundidad ni peso ofensivo, nos quedamos con uno menos y se hace muy cuesta arriba. Juárez es merecedor del triunfo”, sumó.
Aunque los resultados no se le estén dando a Club León, para su entrenador es equivocado hacerle algún tipo de reproche a los jugadores.
Este defendió a los ‘pesos pesados’ como James Rodríguez, así como también lo hizo con los más jóvenes a su cargo.
“Siempre han tenido una actitud, una entrega, un compromiso conmigo, con el cuerpo técnico, con el club, fuera de toda duda, podemos jugar mal, pero en cuanto a la actitud, mi agradecimiento para los jugadores porque siempre han dado la cara por su entrenador y su camiseta”, señaló.
¿Hora de partir para Berizzo?
Desde hace varias fechas la prensa mexicana ha puesto en la cuerda floja de los técnicos a dejar su cargo a Berizzo.
Este es consciente de que no viene dando lo que esperan de él, pero no se apresura ni a renunciar, ni a que llegue la notificación por parte de la directiva.
“Mi idea siempre ha sido lo mejor para León y lo mantengo. La decisión tiene que ver con pensar bien, reflexionar. En estos momentos puedo hablar del partido, pero no de una decisión tomada”, fue su última postura.
Habrá que esperar el transcurso de la presente semana para saber la suerte del entrenador. De no darse su salida, el próximo fin de semana tendrá otra prueba por Liga MX ante Toluca, al que ganarle será vital para conservar el puesto.