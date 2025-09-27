Eduardo Berizzo destapó otra lesión de James Rodríguez: nadie sabía y así de grave es

James Rodríguez jugó sin estar al 100% de sus capacidades en la noche del pasado viernes frente a Juárez FC, por Liga MX.

Así lo confirmó su entrenador en Club León, Eduardo Berizzo. En la rueda de prensa postderrota por 2-0, el argentino reveló que el 10 sufría molestias y aun así estuvo en campo.

“James tenía dolores musculares, en su cintura, pero bueno, eso lo sabíamos previo al partido, pero se superó y estaba en condiciones de jugar”, dijo de una información que era desconocido, por lo menos, en Colombia.

James Rodríguez en el juego de Juárez vs. León por Liga MX | Foto: Getty Images

Más allá de ese ligero parte médico del cucuteño, no fue más generoso para saber si esto le iba a representar días de recuperación, partidos de ausencia, o algo más.

Después de ello se refirió a la presencia del colombiano ante Juárez, asegurando que si estuvo de titular era porque podía jugar.

“El punto es si jugamos bien o no, la gente que empezó el partido y lo continuo, es porque estaba apta, incluido James”, afirmó.

Ya después de ello, Berizzo se adentró en el análisis de una dolorosa derrota que les alarga la mala racha; ya son cuatro partidos sin poder ganar.

“El orden del primer tiempo, teníamos la idea de agruparnos y salir a la contra. Tener espacios, lo logramos en dos o tres oportunidades, pero no conectamos al área”, sentenció.

Haciéndose cargo de los errores cometidos a lo largo de todo el juego, dio mérito a los rivales por los tres puntos sumados.

“El penal nos hace cambiar de plan, pero bueno, y después en la búsqueda no tuvimos profundidad ni peso ofensivo, nos quedamos con uno menos y se hace muy cuesta arriba. Juárez es merecedor del triunfo”, sumó.

Aunque los resultados no se le estén dando a Club León, para su entrenador es equivocado hacerle algún tipo de reproche a los jugadores.

Este defendió a los ‘pesos pesados’ como James Rodríguez, así como también lo hizo con los más jóvenes a su cargo.

“Siempre han tenido una actitud, una entrega, un compromiso conmigo, con el cuerpo técnico, con el club, fuera de toda duda, podemos jugar mal, pero en cuanto a la actitud, mi agradecimiento para los jugadores porque siempre han dado la cara por su entrenador y su camiseta”, señaló.

¿Hora de partir para Berizzo?

Desde hace varias fechas la prensa mexicana ha puesto en la cuerda floja de los técnicos a dejar su cargo a Berizzo.

Este es consciente de que no viene dando lo que esperan de él, pero no se apresura ni a renunciar, ni a que llegue la notificación por parte de la directiva.

Eduardo Berizzo anda en un bache de resultados con Club León | Foto: MLS via Getty Images

“Mi idea siempre ha sido lo mejor para León y lo mantengo. La decisión tiene que ver con pensar bien, reflexionar. En estos momentos puedo hablar del partido, pero no de una decisión tomada”, fue su última postura.