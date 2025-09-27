Suscribirse

Deportes

Eduardo Berizzo destapó otra lesión de James Rodríguez: nadie sabía y así de grave es

En conferencia de prensa, el entrenador argentino dio a conocer de una nueva molestia que tuvo el colombiano en México.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

27 de septiembre de 2025, 1:56 p. m.
James Rodríguez y su entrenador, Eduardo Berizzo no levantan cabeza en Club León
James Rodríguez y su entrenador, Eduardo Berizzo no levantan cabeza en Club León | Foto: Getty Images

James Rodríguez jugó sin estar al 100% de sus capacidades en la noche del pasado viernes frente a Juárez FC, por Liga MX.

Así lo confirmó su entrenador en Club León, Eduardo Berizzo. En la rueda de prensa postderrota por 2-0, el argentino reveló que el 10 sufría molestias y aun así estuvo en campo.

“James tenía dolores musculares, en su cintura, pero bueno, eso lo sabíamos previo al partido, pero se superó y estaba en condiciones de jugar”, dijo de una información que era desconocido, por lo menos, en Colombia.

James Rodríguez en el juego de Juárez vs. León por Liga MX
James Rodríguez en el juego de Juárez vs. León por Liga MX | Foto: Getty Images

Más allá de ese ligero parte médico del cucuteño, no fue más generoso para saber si esto le iba a representar días de recuperación, partidos de ausencia, o algo más.

Después de ello se refirió a la presencia del colombiano ante Juárez, asegurando que si estuvo de titular era porque podía jugar.

“El punto es si jugamos bien o no, la gente que empezó el partido y lo continuo, es porque estaba apta, incluido James”, afirmó.

Ya después de ello, Berizzo se adentró en el análisis de una dolorosa derrota que les alarga la mala racha; ya son cuatro partidos sin poder ganar.

Contexto: Así reaccionó Carlos Antonio Vélez tras el partidazo de James Rodríguez en León: lo elogió

“El orden del primer tiempo, teníamos la idea de agruparnos y salir a la contra. Tener espacios, lo logramos en dos o tres oportunidades, pero no conectamos al área”, sentenció.

Haciéndose cargo de los errores cometidos a lo largo de todo el juego, dio mérito a los rivales por los tres puntos sumados.

“El penal nos hace cambiar de plan, pero bueno, y después en la búsqueda no tuvimos profundidad ni peso ofensivo, nos quedamos con uno menos y se hace muy cuesta arriba. Juárez es merecedor del triunfo”, sumó.

Contexto: Tenso reclamo de James Rodríguez a rival en otra caída de Club León: video los delató

Aunque los resultados no se le estén dando a Club León, para su entrenador es equivocado hacerle algún tipo de reproche a los jugadores.

Este defendió a los ‘pesos pesados’ como James Rodríguez, así como también lo hizo con los más jóvenes a su cargo.

“Siempre han tenido una actitud, una entrega, un compromiso conmigo, con el cuerpo técnico, con el club, fuera de toda duda, podemos jugar mal, pero en cuanto a la actitud, mi agradecimiento para los jugadores porque siempre han dado la cara por su entrenador y su camiseta”, señaló.

¿Hora de partir para Berizzo?

Desde hace varias fechas la prensa mexicana ha puesto en la cuerda floja de los técnicos a dejar su cargo a Berizzo.

Este es consciente de que no viene dando lo que esperan de él, pero no se apresura ni a renunciar, ni a que llegue la notificación por parte de la directiva.

Eduardo Berizzo anda en un bache de resultados con Club León
Eduardo Berizzo anda en un bache de resultados con Club León | Foto: MLS via Getty Images

“Mi idea siempre ha sido lo mejor para León y lo mantengo. La decisión tiene que ver con pensar bien, reflexionar. En estos momentos puedo hablar del partido, pero no de una decisión tomada”, fue su última postura.

Habrá que esperar el transcurso de la presente semana para saber la suerte del entrenador. De no darse su salida, el próximo fin de semana tendrá otra prueba por Liga MX ante Toluca, al que ganarle será vital para conservar el puesto.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La senadora Paola Holguín denunciará a Gustavo Petro por “abuso de autoridad, instigación a la guerra y ofensa a diplomáticos”

2. Faena de goles en el Atlético vs. Real Madrid: vea los tantos de Mbappé, Güler, Le Normand y Sørloth

3. “Se vuelve basura”: Julián Arango habló de las redes sociales y las contrastó con el teatro. Lanzó honesta declaración

4. Simulacro nacional de emergencia de Nicolás Maduro en Venezuela: horario y razones de la convocatoria

5. “Bienvenido, presidente Petro, al mundo de los que no tenemos visa”: Ernesto Samper a Gustavo Petro. Arremete contra Trump

LEER MENOS

Noticias relacionadas

James Rodríguezeduardo berizzoLiga MxlesionesEspalda

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.