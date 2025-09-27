Tenso reclamo de James Rodríguez a rival en otra caída de Club León: video los delató

James Rodríguez sigue incómodo en Club León. Desde hace cuatro fechas que no logran ganar, lo que empieza a colmar la paciencia del 10 colombiano.

Durante la noche del pasado viernes, 26 de septiembre, el conjunto de Guanajuato visitó a Juárez FC, con el deseo de cortar la mala racha.

James Rodríguez, volante de Club León | Foto: AFP

En el transcurrir del segundo tiempo, cuando ya se veían perdiendo de manera categórica, fue que empezó a darse el malestar de James.

A través de un video difundido por una cuenta de TikTok, se vio al colombiano reclamarle al panameño, José Rodríguez, por la pérdida deliberada de tiempo.

En un primer momento, la charla fue amable. James se acercó a su colega para pedirle que se acelerara a la hora de cobrar un tiro libre a favor del local.

Sin embargo, las cosas pasaron a mayores minutos después. Ahí sí se vio el tenso reclamo hecho por el cafetero, donde nuevamente fue en busca del centroamericano.

Es tal el fastidio de James por lo que había sucedido que en la grabación no es fácil hacerle una lectura de labios para saber lo que dice.

Aun así, las muestras de rabia de su rostro confirman que estaba salido de casillas. Es más, Rodríguez -de Juárez- comprendió el momento y con par palmoteadas en la espalda le pidió al cucuteño calma.

James Rodríguez y el panameño, Jose Rodríguez tuvieron más de una charla en el Juárez vs. Club León | Foto: Getty Images

Al término del compromiso, la molestia de Rodríguez Rubio se mantuvo. El pitazo final que confirmó una nueva caída de los suyos, lo hizo irse cabizbajo a los vestuarios.

Sin emitir una sola palabra ante una cámara que lo grababa, el 10 dejó el estadio con cara de ‘pocos amigos’.

En las tribunas vivió también presiones de parte de los aficionados locales, quienes le cargaron con mensajes claros.

“Cuántos goles se come el León de James Rodríguez”, anticipaba un aficionado que acertó al 2-0 en contra de los de Guanajuato.

Berizzo destapa lesión de James

En rueda de prensa el entrenador del colombiano soltó una información que, hasta ese momento, era totalmente desconocida.

“James tenía dolores musculares, en su cintura, pero bueno, eso lo sabíamos previo al partido, pero se superó y estaba en condiciones de jugar", señaló sobre la salud afectada del 10.

Se dio a conocer lesión de James Rodríguez tras la rueda de prensa de Eduardo Berizzo. | Foto: Getty Images

Aunque mantuviera dicha molestia, el colombiano decidió estar en campo y terminó siendo el más destacado de los suyos (7.3 puntos).

“El punto es si jugamos bien o no, la gente que empezó el partido y lo continuo, es por que estaba apta, incluido James”, sumó Eduardo Berizzo.

A raíz de un nuevo resultado adverso, el entrenador puso en duda su continuidad en Club León.

“Después de un partido, cuando uno tiene que analizar las cosas, no es bueno explayarse en ese sentido, ni tomar decisiones en caliente después de tan cerca el partido, que sea lo mejor para los dos", aseguró.