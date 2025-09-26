¿Fin al misterio de James Rodríguez? En México dan por hecho si sigue jugando en Club León

“Va James” a Juárez para seguir con su racha de partidos jugados de manera consecutiva con Club León, luego de una lesión que le cayó en fechas pasadas.

Después del brillante partido que tuvo ante Mazatlán a mitad de semana, caía la duda si ya su recuperación había sido total.

Por fortuna ser baja ante Tijuana quedó atrás para el 10. Ante Juárez FC, de visita, estará siendo parte de la delegación que enfrente la fecha 11 de Liga MX.

James Rodríguez liderará a Club León en un juego más de Liga MX. | Foto: Getty Images

Reportes de la prensa mexicana como el medio, Soy Fiera, dieron a conocer que el colombiano realizó el vuelo que llevó a los de Guanajuato hacia la frontera del país manito.

“De las caras más llamativas en aparecer fue sin duda el caso de James Rodríguez”, aseveraron en su portal web.

A raíz de la ausencia en el juego pasado como visitante de Club León, es que surge la reciente noticia sobre James.

“Luego de no hacer el viaje a Tijuana reapareció a mitad de semana pare medirse a Mazatlán y entonces (ahora sí) formar parte de la convocatoria para volar a Chihuahua”, dice el medio ver jugando nuevamente a Rodríguez.

Adicional a esto, también dieron cuenta que el cucuteño podrá contar con otro socio para el ataque de la fiera.

Ahora sí...

James encabezó la salida del León a Ciudad Juárez.

Aquí la info del viaje esmeralda a la frontera. https://t.co/0RktyjfzzO pic.twitter.com/ngcifyM4Ka — Soy Fiera (@soyfieramx) September 25, 2025

“A las caras conocidas se unieron también la de Rogelio Funes Mori, Alfonso Alvarado, Ismael Díaz, quienes esperan ver actividad de nueva cuenta para lo que será la Jornada 11″, agregan.

Hilar un segundo partido consecutivo para James es sumamente importante en busca de demostrar que está a plenitud rumbo al Mundial United 2026.

Con su club se juega en la noche del viernes la posibilidad de volver al triunfo, luego de no poder hacerlo desde hace tres jornadas.

La última vez que los verdes celebraron fue contra Querétaro a finales del mes anterior por 3-0.

En Colombia no habrá señal de televisión para el juego que se estará desarrollando desde las 8:00 p.m., en el estadio Olímpico Benito Juárez.

Cruce colombiano en el Juárez vs. Club León

En los planteles de ambos equipos está presente la bandera colombiana gracias a un total de seis jugadores.

Moises Mosquera, Jesus Murillo, Homer Martínez y Oscar Estupiñán apuntan a ser titulares por el lado de Juárez FC.

En Club León la nación tendrá chances de ver a Stiven Barreiro y la estrella estelar del juego, James Rodríguez.

Óscar Estupiñán hace parte del Juárez FC de la Liga MX | Foto: @fcjuarezoficial

Ambas instituciones viven situaciones similares en la previa de su enfrentamiento entre sí. Juárez es séptimo con 15 puntos en Liga MX.

Por su parte, León se ubica en la casilla 10, con 12 unidades. Ambos comparten el estar en zona de repechaje para las finales del torneo local.