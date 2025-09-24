James Rodríguez se vuelve el héroe de Club León: video de su gol contra Mazatlán en la Liga MX

James Rodríguez abrió el marcador en el partido de Club León vs. Mazatlán (2-2), pero no pudo garantizar la victoria del equipo dirigido por Eduardo Berizzo.

Sobre el final del primer tiempo, el volante cucuteño tomó la responsabilidad de cobrar un penal y convirtió con un sobrio remate abriendo la pierna izquierda.

Un par de minutos después, James asistió a Ismael Díaz para aumentar la ventaja parcial de León en condición de local.

Lamentablemente, Mazatlán arrasó en el segundo tiempo y empató el marcador. Al final se repartieron puntos en el Estadio León y el puesto de Berizzo sigue tambaleando por las críticas de la hinchada.

Les debía los goles de La Fiera y para empezar aquí les dejo el primero, el de James. 🇨🇴



¡Qué clase para ejecutar un penal! 💚🦁 @clubleonfc #LaLigaDeLaAfición✨ | #J10 | #AP25 pic.twitter.com/jd2OoYwje3 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 24, 2025

James Rodríguez volvió al gol después de dos meses sin marcar en la Liga MX. Su última anotación había sido en la Leagues Cup, mientras que en la liga mexicana no convertía desde el partido frente a Chivas en el mes de julio.

Este tanto llegó justo después de que se reprodujeran los rumores sobre su ausencia en el duelo ante Xolos de Tijuana.

Aunque Berizzo aseguró que se trataba de molestias físicas, un sector de la prensa mexicana aseguró que James se había negado a jugar en cancha sintética.

Afortunadamente, los problemas del volante cucuteño están solucionados y volvió de la mejor manera posible para aportarle dos situaciones de gol a Club León.

Cantos contra Berizzo

El gol y la asistencia de James Rodríguez alcanzaron a darle un parte de tranquilidad al conjunto esmeralda, pero la remontada de Mazatlán devolvió las críticas contra Eduardo Berizzo.

En las tribunas se escucharon abucheos para el técnico y el deseo generalizado de que renuncie a su cargo como director técnico.

“No desarrollamos un juego fluido de balón, encontramos los goles y lo preocupante es tal vez dejar escapar la victoria que teníamos en la mano y experimentamos un bajón de producción futbolístico y la expresión de los jugadores no es buena”, explicó en rueda de prensa.

Sobre su renuncia a la dirección técnica de Club León, expresó: “Cuando lo sienta y no me pongo ningún plazo. No tengo ninguna vanidad en ese sentido y quiero lo mejor para esta institución ejemplar con gente fantástica”.

James Rodríguez recibiendo las felicitaciones de sus compañeros en Club León | Foto: Getty Images

“El partido nos deja con esa idea de que íbamos ganando dos a cero, pero tampoco merecíamos ir ganando 2 a 0. Lo que sí llama la atención es la incapacidad de sostener un resultado, el oficio, el equipo, puede estar sentado cualquier DT en la banca, pero si no hay oficio o una buena distribución en el campo, carecimos de esa buena distribución”, cuestionó.

León marcha décimo en la tabla de posiciones y todavía tiene opciones matemáticas de meterse en playoffs, aunque solo quedan siete fechas para recomponer el camino.