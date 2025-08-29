Suscribirse

James Rodríguez recibe ofertas fuera de México: estos son sus tres posibles destinos

El volante colombiano finaliza su contrato con Club León en diciembre y empiezan a sonar opciones en el mercado de fichajes.

Sebastián Clavijo García

29 de agosto de 2025, 2:55 p. m.
Colombia's midfielder #10 James Rodriguez gestures during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Colombia and Peru, at the Metropolitano Roberto Melendez stadium in Barranquilla, Colombia, on June 6, 2025. (Photo by Luis ACOSTA / AFP)
James Rodríguez en el partido de Colombia vs. Perú | Foto: AFP

James Rodríguez tiene los días contados como jugador del Club León. El colombiano finaliza contrato en diciembre y ahora mismo no ha entablado negociaciones sobre una posible renovación.

En ese sentido, la prensa mexicana asegura que hay interés por parte de Monterrey para ficharlo y ponerlo a jugar junto a Sergio Ramos.

Pero a James no solo lo quieren en México. Según el periodista Julián Capera, ha recibido llamadas desde otros tres posibles destinos.

Su decisión dependerá netamente de la cantidad de minutos que lo ofrezcan, el aspecto económico y la opinión del cuerpo técnico de la Selección Colombia.

Colombia's midfielder #10 James Rodriguez looks on during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Argentina and Colombia at the Mas Monumental stadium in Buenos Aires, on June 10, 2025. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)
James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia | Foto: AFP

Sudamérica, Turquía o Medio Oriente

A pesar que el volante cucuteño no atraviesa su mejor momento en lo deportivo, es evidente lo que causa en términos de mercadeo e impacto a nivel internacional.

En León ha podido sumar los minutos que no tuvo en otros equipos, razón que ha despertado alternativas si es que no renueva el contrato.

“Ha recibido sondeos de equipos en Sudamerica, Turquía y Medio Oriente“, apunto Capera.

Lo cierto es que la decisión no se tomará a la ligera, pues James Rodríguez tiene claros sus planes de disputar la Copa del Mundo como capitán de la Selección Colombia.

Su futuro dependerá mucho de las condiciones para poder preparar el Mundial de manera óptima. Es su prioridad”, completó.

De hecho, una de las razones por las que jugó en México fue la cercanía con las sedes de la cita orbital que se disputará el próximo año. La idea de James sería no separarse de Norteamérica, pero ahí entran a jugar factores como la continuidad o el sueldo.

James se ve en la final

El capitán de la Selección Colombia está ilusionado con la posibilidad de mejorar lo hecho en Brasil-2014. En declaraciones para la prensa mexicana aseguró que ve a la Tricolor con opciones reales de llegar a una final del mundo.

“El sueño de todos es hacer una buena Copa Mundo. Creo que tenemos jugadores para llegar a una gran final, ya lo hemos hecho hace un año y medio en la Copa América. En un Mundial podemos hacer cosas buenas también”, señaló.

El ‘10′ considera que hay talento de sobra para soñar: “Estamos pasando por una buena época, tenemos jugadores jóvenes y grandes también. Se da todo para poder hacer cosas bien y poder ayudarlos para que consigan cosas grandes”.

Y es que varios de los titulares cambiaron de equipo o dieron un salto de calidad hacia Europa este año.

Richard Ríos se sumó a Benfica, Jhon Jáder Durán pasó al Fenerbahce, Jhon Arias aterrizó en la Premier League con el Wolverhampton y Luis Díaz se fue a probar suerte en Alemania con la camiseta del Bayern Múnich.

Aunque la mayoría de ellos pasan por un gran momento en su carrera profesional, ninguno tiene un nombre tan pesado como el de James Rodríguez.

“Me siento feliz por eso. Ser el líder de todos ellos para mí es algo grande. Le he dicho a ellos que es una admiración grande por lo que hacen”, completó el cucuteño.

