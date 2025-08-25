Siguen los rumores que indican la posible salida de James Rodríguez del Club León de México. El volante viene de una lesión que lo dejó fuera de las canchas en un par de partidos, y aunque ya retomó competencia, desde ese país se filtró el equipo que lo querría contratar.

Se trataría del Monterrey, también de México, lo que dejaría más tiempo al capitán de la Selección Colombia en esa liga. Así lo reveló El Futbolero, citando información de RG La Deportiva. Se vienen días clave en cuanto al tema.

“Uno de los equipos que podría convencer a James Rodríguez es Rayados de Monterrey, no solo por la fortaleza económica que tiene el conjunto regiomontano, sino también porque dentro del club estaría Sergio Ramos, excompañero del colombiano en el Real Madrid”, arranca afirmando el medio referenciado.

¿James Rodríguez y Sergio Ramos jugando juntos nuevamente? | Foto: Getty Images

Añaden: “Aunque todavía Rodríguez no tiene definido si quedarse o no en la liga mexicana, la oferta que pretende extenderle el cuadro regiomontano sería incluso mejor de lo que percibe actualmente en León”.

El contrato de James Rodríguez en Club León va hasta diciembre de 2025, es decir, que si Monterrey o cualquier otro equipo se lo quiere llevar, su estancia en el cuadro esmeralda acabaría pronto.

Respecto a la renovación o no de James Rodríguez con Club León, el mismo colombiano ya se refirió al tema y lo dejó claro: no hay acercamientos aún y está pendiente para tomar una decisión definitiva.

“Hasta ahora no han dicho nada (sobre renovación). Faltan tres o cuatro meses; pero bueno, como yo siempre digo, un club tiene que estar por encima de cualquier jugador, de cualquier nombre, y bueno, ya se hablará de eso”, le dijo James Rodríguez a Somos Fox.

Y concluyó: “Si no tienen idea en poder seguir, tomaré otro camino”.

El regreso de James a las canchas

Mientras tenga contrato en León, su técnico, Eduardo Berizzo, seguirá contando con él. Prueba de ello es que el pasado sábado 23 de agosto, ante Pachuca, James ingresó desde el banco de suplentes y fue el regreso oficial después de su lesión.

Serían días cruciales en León, pues empató ante Pachuca de visita y no es positivo el panorama. Aparecen en la novena casilla de la tabla con siete puntos, luego de tres derrotas, un empate y dos victorias. Además, quedaron eliminados prematuramente de la Leagues Cup.

Eduardo Berizzo y James Rodríguez dialogan en medio de un partido con el Club León. | Foto: Getty Images