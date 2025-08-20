James Rodríguez deja penando a Club León: habló de su futuro e hizo tajante anuncio

El futuro de James Rodríguez empezó a ser un misterio desde hace un par de semanas atrás. El capitán de la Selección Colombia tiene contrato con Club León hasta diciembre de 2025, y aún no hay anuncio oficial sobre una renovación.

Rumores de la prensa, incluso, han dejado ver un supuesto interés del colombiano por salir del elenco esmeralda. Aunque nada de eso es confirmado, lo cierto es que el mismo James deja en el aire su continuidad.

“Hasta ahora no han dicho nada (sobre renovación). Faltan tres o cuatro meses; pero bueno, como yo siempre digo, un club tiene que estar por encima de cualquier jugador, de cualquier nombre, y bueno, ya se hablará de eso”, arrancó afirmando James en diálogo con Somos Fox.

Luego, al respecto, sentenció con un tajante anuncio: “Si no tienen idea en poder seguir, tomaré otro camino”.

Sin embargo, cabe resaltar que la prensa mexicana valora la voluntad de James Rodríguez por seguir en Club León. Más allá de los rumores, y de las declaraciones del propio jugador, habría un interés del volante de la Selección Colombia por continuar con la fiera.

Hace tan solo un par de de días, el pasado 13 de agosto, el presidente de Club León, Jesús Martínez, también se refirió a la continuidad o no de James. Las especulaciones crecen y eso no parece gustar del todo en el elenco mexicano.

“Hasta ahorita, no hay ninguna oferta y tampoco James me ha dicho que pudiera salir. Hay muchos, muchos rumores, este partido se lo perdió por una molestia, pero ahorita lo que tenemos que hacer es trabajar para el viernes”, dijo Martínez en Radar Sports.

James Rodríguez junto al presidente de Club León, Jesús Martínez. | Foto: @clubleonfc

James Rodríguez, con 34 años, ostenta un valor en el mercado de 2.5 millones de euros. Esto según la última actualización del portal web Transfermarkt, en mayo de 2025. Para junio de 2015, el cafetero alcanzó los 80 millones de euros.

Se vienen semanas clave en cuanto al futuro de James en Club León. Nada está definido y los flashes seguirán apuntando al exjugador del Real Madrid, un fichaje estrella de la Liga MX en el arranque del 2025.

Mientras tanto, James Rodríguez y sus compañeros en Club León no la pasan del todo bien deportivamente. Acumulan res derrotas y dos victorias luego de cinco partidos jugados en la Liga MX. Además, quedaron eliminados prematuramente de la Leagues Cup.

James Rodríguez y sus compañeros en Club León buscan recomponer el camino. | Foto: Getty Images