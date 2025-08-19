Suscribirse

¿Colombia podrá convocar a James Rodríguez? Prensa mexicana confirmó la última decisión

Cambio de planes en la situación del volante cucuteño, que venía arrastrando molestias físicas.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

20 de agosto de 2025, 12:14 a. m.
Colombia's midfielder #10 James Rodriguez looks on during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Argentina and Colombia at the Mas Monumental stadium in Buenos Aires, on June 10, 2025. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)
James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia | Foto: AFP

Luego de perderse dos partidos consecutivos por lesión, James Rodríguez vuelve a estar disponible para jugar y entra en el radar de la Selección Colombia, si así lo decide Néstor Lorenzo.

El cuerpo técnico de la Tricolor estaba atento a la situación de su capitán, que estuvo apartado de los entrenamientos en Club León a raíz de problemas físicos.

Afortunadamente, James ya superó esas dolencias y está de regreso en el trabajo grupal bajo las órdenes de Eduardo Berizzo.

El ‘10′ volverá este fin de semana contra Pachuca, partido programado para el sábado 23 de agosto a las 6:00 p. m. (hora de Colombia).

Medios mexicanos mencionan que incluso podría entrar directo al once titular, pues goza de la plena confianza de Berizzo y es el principal referente del plantel.

Lo cierto es que Club León volvió a la victoria sin James Rodríguez en la cancha. El viernes pasado le ganaron a Necaxa en condición de visitante (0-1), resultado que sirvió para calmar las aguas y salvarle el puesto al entrenador.

James ha recibido críticas por su estado físico y el aporte defensivo en medio de la crisis de resultados. Periodistas como Paco Vela aseguran que se le ve caminando en la cancha e incluso apuntan que tiene los días contados como jugador del conjunto esmeralda.

Cabe recordar que el contrato de James va hasta diciembre de este año, luego de eso podrá decidir libremente su futuro dentro o fuera de México.

El volante cucuteño ha dicho públicamente que está contento en la ciudad y goza de una buena cantidad de minutos, pero su salario es uno de los más costosos de la Liga MX.

Eso hace inviable que pueda continuar con las mismas condiciones. Club León quisiera retenerlo por el impacto mediático que genera, pero sería una nueva inversión multimillonaria que siembra dudas al interior de la dirigencia.

Leon's Colombian midfielder #10 James Rodr�guez reacts at the end of the Liga MX Apertura football tournament match between Cruz Azul and Leon at Ciudad de los Deportes Stadium in Mexico City on July 26, 2025. (Photo by Victor Cruz / AFP)
James Rodríguez, volante de Club León | Foto: AFP

Esto dice Eduardo Berizzo

Luego de la victoria contra Necaxa, a Berizzo le preguntaron si James Rodríguez es imprescindible y su respuesta armó debate en la afición.

“Mi equipo es un equipo con vida propia, llevamos un año juntos, la vida interna del equipo es muy buena, James la alimentó con su llegada, pero también se apoya en gente como Barreiro, Beltrán, Echeverría, Fonseca; la vida interna del equipo es muy buena, debo felicitar a los jugadores porque han mostrado un deseo de ganar muy alto”, declaró el estratega argentino.

Berizzo confirmó que James no estuvo presente por las molestias físicas que viene arrastrando desde principios de este mes.

Ahora que supieron brillar sin el ‘10′, quedan dudas sobre el planteamiento que usarán de aquí en adelante.

“Nuestra formación es un 4-3-3, mejor dicho, mis intenciones pasan por jugar 4-3-3 o 4-2-3-1, con bandas abiertas, con laterales profundos o jugadores de explotación de juego. Me ha gustado mucho lo que hicimos en la primera parte, lo rescato porque hace tiempo no encontrábamos una fluidez de balón con Fonseca y Beltrán. Nos faltó incluirlo en el circuito de ataque a Alvarado. Seguiremos con una formación en la que creo y todo el mundo debe estar adaptado a eso”, explicó.

