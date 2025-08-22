Dan verdadera razón por la que Club León no renovaría a James Rodríguez: versión lo cambia todo

Colombia siempre está pendiente de la actualidad de James Rodríguez, capitán de La Tricolor. Más aún por estos días, el futuro del volante de 34 años es un misterio, pues versiones desde México apuntan a que su continuidad en Club León no estaría asegurada.

James Rodríguez arribó al cuadro esmeralda en enero de 2025, y firmó un contrato hasta diciembre de este mismo año. Es titular y capitán en el equipo dirigido por Eduardo Berizzo, pero su renovación es un misterio.

Hay muchas especulaciones sobre por qué Club León no le ha propuesto una renovación aún a James Rodríguez. Sin embargo, en el medio Récord de México dieron detalles más a fondo, que alejan al 10 de seguir en el equipo.

“El furor de la afición por ver a James Rodríguez cada vez es menor”

Desde el medio referenciado dan dos razones por las cuales James Rodríguez no renovaría con Club León: primero, porque el equipo no está teniendo participaciones internacionales, y segundo, porque la afición esmeralda ya no tiene el mismo furor por ver al colombiano.

“El propósito de fichar a James era fortalecer la plantilla para los torneos internacionales, pero, al no tener ninguno más en puerta, han decidido prescindir de él una vez que su vínculo expire”, arranaron afirmando.

Y por la misma línea, añadieron: “Otro factor importante es que la directiva considera que el furor de la afición por ver al colombiano cada vez es menor, lo que se traduce en peores entradas".

Finalmente, sentencian: “James se ha perdido los últimos dos compromisos del León de Liga MX debido a una molestia, pero se espera que su regreso sea pronto y hay posibilidades que tenga actividad este fin de semana”.

Es cierto que James ha estado ausente en los últimos partidos de León. Además, el equipo no la pasa del todo bien en la tabla de posiciones, con seis puntos de 15 posibles, y eliminado de la Leagues Cup en primera ronda.

El panorama es tan complejo que se ha puesto en duda la continuidad del técnico Eduardo Berizzo en el equipo de León. Las próximas serán claves en cuanto a ese tema, además porque el estratega ha contado con James en sus planes.

Hasta el mismo James Rodríguez admite que su continuidad en León no es segura y que, en caso de que no se llegue a un acuerdo de renovación, deberá buscar nuevos horizontes.